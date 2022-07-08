«Каролина» обменяла Деанджело в «Филадельфию» на три драфт-пика

«Каролина Харрикейнз» обменяла защитника Тони Деанджело в «Филадельфию Флайерз», сообщает журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

«Лётчики» также получат право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ — 2022. «Каролине», в свою очередь, достались драфт-пики во втором, третьем и четвёртом раундах.

Кроме того, Лебрюн сообщил, что Деанджело подписал новый контракт с «Филадельфией» на два года. Общая сумма сделки составит $ 10 млн. В среднем за год Деанджело будет получать $ 5 млн.

Напомним, зимой 2021 года, когда хоккеист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», между ним и голкипером «рейнджеров» Александром Георгиевым случился конфликт. После встречи с «Питтсбург Пингвинз», в которой «ураганы» проиграли в овертайме, игроки подрались. Деанджело был выставлен на драфт отказов, его не забрала ни одна команда, и «Рейнджерс» объявили о расставании с защитником.