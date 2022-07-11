Российский защитник «Колорадо» приглашён в лагерь развития клуба

Защитник «Колорадо Эвеланш» Даниил Журавлёв приедет в Денвер в лагерь развития клуба, сообщает официальный сайт «лавин».

В мае Журавлёв подписал двухлетний контракт новичка с «Колорадо». «Эвеланш» выбрали защитника в пятом раунде драфта НХЛ – 2018 под общим 146-м номером.

Прошлый сезон хоккеист провёл в КХЛ в составе казанского «Ак Барса». В 43 матчах регулярного чемпионата он набрал шесть (1+5) очков при показателе полезности «+13». В шести встречах плей-офф на его счету две голевые передачи.

Отметим, что приглашение в тренировочный лагерь для молодых игроков также получил 21-летний казахстанский форвард Андрей Буяльский, выступавший в последние два года в хоккейной лиге США (USHL) и студенческой лиге (NCAA).