«Спартак» подписал контракт с форвардом Принсом

Московский «Спартак» заключил соглашение с нападающим сборной Беларуси Шейном Принсом, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон форвард начинал в составе «Автомобилиста» и набрал 17 (7+10) очков в 33 матчах. Завершал чемпионат Принс в швейцарском «Лугано»: он провёл три игры регулярного чемпионата и оформил шесть (2+4) результативных баллов, а в плей-офф не набрал ни одного очка в четырёх встречах.

Принс – американец, принявший гражданство Беларуси в период выступлений в составе минского «Динамо». В КХЛ форвард играл за «Сибирь», минское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности он провёл в лиге 175 матчей, забросил 51 шайбу и сделал 69 результативных передач.

В 2021 году Шейн выступал на чемпионате мира в составе сборной Беларуси, а в сезоне-2021/2022 принял участие в олимпийском квалификационном турнире.