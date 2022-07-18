Крис Джонстон составил топ-15 свободных агентов НХЛ

Известный североамериканский журналист Крис Джонстон составил топ-15 игроков НХЛ, которые находятся на рынке свободных агентов. В его рейтинг вошли 15 хоккеистов. Об этом сообщает Northstarbets.



1. Назем Кадри (экс-игрок «Колорадо Эвеланш»).

2. Йон Клингберг («Даллас Старз»).

3. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»).

4. Нино Нидеррайтер («Каролина Харрикейнз»).

5. Фил Кессел («Аризона Койотс»).

6. Давид Крейчи («Бостон»).

7. Пол Штястны («Виннипег Джетс»).

8. Эван Родригес («Питтсбург Пингвинз»).

9. Сонни Милано («Анахайм Дакс»).

10. Дэнтон Хайнен («Питтсбург»).

11. Юхан Ларссон («Вашингтон Кэпиталз»).

12. Зак Астон-Риз («Анахайм»).

13. Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси Дэвилз»).

14. Тайлер Мотт («Нью-Йорк Рейнджерс»).

15. Сэм Ганье («Детройт Ред Уингз»).



Напомним, в минувшем сезоне Кадри стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».



Ранее сообщалось, что на Кадри претендуют «Нью-Йорк Айлендерс», «Сиэтл Кракен», «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». В то же время не исключён вариант, что Кадри продолжит выступать за «Колорадо Эвеланш». У «Эвеланш» остаются свободными $ 5,5 млн под потолком зарплат, в связи с чем клуб готов провести обмены при условии подписания нового соглашения с Кадри.

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