Экс-защитник «Спартака» Тим Хед продолжит карьеру в «Амбри-Пиотте»

Экс-защитник московского «Спартака» Тим Хед подписал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



В прошедшем сезоне хоккеист выступал за московский «Спартак». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 45 матчей и набрал 26 очков: забросил три шайбы и отдал 23 результативные передачи. В плей-офф на его счету пять игр.



В минувшем регулярном чемпионате красно-белые заняли седьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили петербургскому СКА.



«Амбри-Пиотта» в прошедшем сезоне заняла десятое место. В стыковых матчах команда уступила «Лозанне». Ранее игрок уже выступал в Швейцарии. В сезоне-2020/2021 он играл за «Лугано».