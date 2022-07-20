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Экс-защитник «Спартака» Тим Хед продолжит карьеру в «Амбри-Пиотте»

Экс-защитник «Спартака» Тим Хед продолжит карьеру в «Амбри-Пиотте»
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Экс-защитник московского «Спартака» Тим Хед подписал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за московский «Спартак». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 45 матчей и набрал 26 очков: забросил три шайбы и отдал 23 результативные передачи. В плей-офф на его счету пять игр.

В минувшем регулярном чемпионате красно-белые заняли седьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили петербургскому СКА.

«Амбри-Пиотта» в прошедшем сезоне заняла десятое место. В стыковых матчах команда уступила «Лозанне». Ранее игрок уже выступал в Швейцарии. В сезоне-2020/2021 он играл за «Лугано».

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