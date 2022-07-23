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Американский нападающий Рид Буше присоединился к «Авангарду»

Американский нападающий Рид Буше присоединился к «Авангарду»
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прилетел в Омск и присоединился к команде, сообщается в официальном телеграм-канале «ястребов».

Напомним, в середине июня «Авангард» подписал однолетнее соглашение с американским нападающим. Буше не в первый раз оказался в омском клубе, он уже выступал за «ястребов» в сезоне-2020/2021. Американец сыграл 51 встречу в регулярном чемпионате, забросив 24 шайбы и отдав столько же результативных передач. К этим показателям форвард добавил 17 (8+9) очков в 21 матче в победном розыгрыше Кубка Гагарина.

Минувший сезон Буше начинал в «Локомотиве», за который набрал 27 (12+15) баллов в 46 встречах при показателе полезности «-2». Соглашение с ним расторгли досрочно из-за обвинений в изнасиловании.

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