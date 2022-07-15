Рябыкин рассказал, когда к «Авангарду» присоединятся Найт, Буше и Броадхёрст

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин сообщил, когда к клубу присоединятся легионеры — Корбан Найт, Рид Буше и Алекс Броадхёрст.



«Когда приедут легионеры? Надеемся, Буше и Броадхёрст уже скоро. Там небольшая заминка с визами. Корбан Найт приедет 1 августа в Сочи. У нас достаточно информации по Броадхёрсту. Добротный центральный, который может сыграть и в атаке, и в обороне. Хорош на вбрасывании. Так скажем, двусторонне развит», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Напомним, что соглашение с 31-летним Найтом заключено на два года, с 28-летним Буше и 29-летним Броадхёрстом — на сезон. Буше уже выступал за «Авангард», проведя в составе омичей сезон-2020/2021, Найт играет за клуб с 2020 года.