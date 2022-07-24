Тренер «Динамо» рассказал об уходе из «Локомотива» после прихода Квартальнова в 2017 году

Тренер по физической подготовке московского «Динамо» Ларс-Йоран Альквист вспомнил, почему принял решение уйти из ярославского «Локомотива». В 2017 году шведский специалист работал в штабе «железнодорожников» вместе с нынешним тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым, но после его увольнения из Ярославля практически сразу покинул клуб.
Новым главным тренером «Локомотива» в тот момент стал Дмитрий Квартальнов, однако шведский тренер не упомянул его имени.
«Да, так вышло, что с Алексеем расторгли контракт. Пришёл новый тренер. Я о нём слышал и в целом не привык делать выводы исходя из слухов, но один из моих шведских ребят, который с ним работал и которому я доверяю, сказал, что лучше мне уйти, потому что будут стычки. Мне не хотелось конфликтов. Хоть и оставался еще год контракта, меня по собственному желанию отпустили из «Локомотива», – цитирует Альквиста официальный сайт «Динамо».
Альквист работал в России в тренерских штабах «Атланта», «Локомотива» и московского «Динамо».
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