«Нефтехимик» заключил пробный контракт с 19-летним защитником из лиги Квебека

«Нефтехимик» пригласил на просмотр защитника Евгения Кашникова, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
19-летний игрок обороны последние годы провёл в главной юниорской хоккейной лиге Квебека, выступая за «Гатино Олимпикс». В сезоне-2021/2022 Кашников принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата и набрал 32 (13+19) очка при показателе полезности «+36». В плей-офф на его счету две голевые передачи в семи играх.
Габаритный защитник (197 см, 92 кг) – воспитанник московской школы «Северная Звезда». В 2021 году Кашникова выбрал на драфте НХЛ клуб «Сан-Хосе Шаркс» – в седьмом раунде под общим 199-м номером.
Также отметим, что из-за ковидных ограничений в Канаде часть сезона-2020/2021 хоккеист отыграл в МХЛ за «АКМ» и набрал 10 (5+5) очков в 22 встречах.
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