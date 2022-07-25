СКА объявил о переходе Дмитрия Яшкина

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с чешским нападающим российского происхождения Дмитрием Яшкиным, сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
Яшкин в минувшем сезоне играл в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс». Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и отдал одну голевую передачу. Затем форвард получил серьёзную травму и не выходил на лёд до конца сезона.
До отъезда в Северную Америку Яшкин играл за московское «Динамо» в КХЛ. На его счету 137 (77+60) очков в 133 матчах. В сезоне-2020/2021 нападающий стал лучшим снайпером лиги, забросив 38 шайб.
Отметим, что ранее спортивные права на хоккеиста в КХЛ принадлежали бело-голубым. Какую компенсацию получил московский клуб – пока неизвестно.
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