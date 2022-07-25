Нападающий Ильин пройдёт просмотр в минском «Динамо»
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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с российским форвардом Даниилом Ильиным, сообщает официальный телеграм-канал «зубров».
В прошлом сезоне 27-летний Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провёл 20 матчей и отдал две голевые передачи.
Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Югру» и «Трактор». Он принял участие в 266 матчах Континентальной хоккейной лиги и набрал 71 (27+44) очко при суммарном показателе полезности «-5». Ильин – обладатель Кубка Харламова – 2015 в составе нижегородской «Чайки».
Напомним, накануне стало известно, что защитник Алексей Емелин и нападающий Николай Жердев могут пополнить состав минчан. Оба хоккеиста тренируются с командой, однако пока не подписали контракты с «Динамо».
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