Нападающий Ильин пройдёт просмотр в минском «Динамо»

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с российским форвардом Даниилом Ильиным, сообщает официальный телеграм-канал «зубров».

В прошлом сезоне 27-летний Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провёл 20 матчей и отдал две голевые передачи.

Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Югру» и «Трактор». Он принял участие в 266 матчах Континентальной хоккейной лиги и набрал 71 (27+44) очко при суммарном показателе полезности «-5». Ильин – обладатель Кубка Харламова – 2015 в составе нижегородской «Чайки».

Напомним, накануне стало известно, что защитник Алексей Емелин и нападающий Николай Жердев могут пополнить состав минчан. Оба хоккеиста тренируются с командой, однако пока не подписали контракты с «Динамо».