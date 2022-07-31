Ежов: мой последний сезон в «Витязе» закончился печально

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о своём последнем сезоне в составе «Витязя», который получился для него скомканным из-за травмы.

«Уход из «Витязя» ведущих игроков, в том числе Швеца-Рогового, Макеева и Сёмина? Это были хорошие друзья и хоккеисты. Команда строилась, но получилось так, как получилось. Это хоккей. С этим надо смириться. Моя задача была ловить шайбу – очень простая работа, до конца не получилось.

А в прошлом году – могу сказать, да это и так всем известно, была травма, меня лично она подвела чуть-чуть. Я этого не ожидал, не знаю до сих пор, что это было, немножко растерялся, у меня никогда раньше такой серьёзной травмы не было. Думал какая-то мелочь, попытался играть через боль, но были накопительные боли. В итоге не смог больше выйти на лёд. Так мой последний сезон в «Витязе» печально и закончился.

Сейчас я всё лето восстанавливался и восстановился на все 100. С новыми эмоциями и новыми силами иду в бой в новой команде, с новым коллективом, новым персоналом», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

В сезоне-2021/2022 Ежов отыграл 32 матча в составе «Витязя» и одержал шесть побед. Вратарь отражал 91,3% бросков и пропускал в среднем 2,76 шайбы за игру. В межсезонье Илья стал игроком «Салавата Юлаева».

Полное интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате».