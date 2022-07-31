Ежов: мой последний сезон в «Витязе» закончился печально

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о своём последнем сезоне в составе «Витязя», который получился для него скомканным из-за травмы.
«Уход из «Витязя» ведущих игроков, в том числе Швеца-Рогового, Макеева и Сёмина? Это были хорошие друзья и хоккеисты. Команда строилась, но получилось так, как получилось. Это хоккей. С этим надо смириться. Моя задача была ловить шайбу – очень простая работа, до конца не получилось.
А в прошлом году – могу сказать, да это и так всем известно, была травма, меня лично она подвела чуть-чуть. Я этого не ожидал, не знаю до сих пор, что это было, немножко растерялся, у меня никогда раньше такой серьёзной травмы не было. Думал какая-то мелочь, попытался играть через боль, но были накопительные боли. В итоге не смог больше выйти на лёд. Так мой последний сезон в «Витязе» печально и закончился.
Сейчас я всё лето восстанавливался и восстановился на все 100. С новыми эмоциями и новыми силами иду в бой в новой команде, с новым коллективом, новым персоналом», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
В сезоне-2021/2022 Ежов отыграл 32 матча в составе «Витязя» и одержал шесть побед. Вратарь отражал 91,3% бросков и пропускал в среднем 2,76 шайбы за игру. В межсезонье Илья стал игроком «Салавата Юлаева».
Полное интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате».
- 31 июля 2022
-
13:29
-
13:19
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:03
-
11:22
-
11:03
-
10:47
-
10:32
-
09:53
-
09:34
-
09:00
-
08:47
-
08:22
-
05:20
-
05:17
-
03:50
-
03:37
-
03:05
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:39
-
22:18
-
21:53
-
21:15
-
20:42
-
20:25
-
20:02
-
19:50
-
19:41
-
19:34
-
19:27
-
19:20
-
19:01