«Гордыню надо проглатывать внутрь и прятать её». Интервью с Ильёй Ежовым

В наши дни всё больше и больше людей перестают стесняться афишировать своё участие в благотворительной деятельности. Помочь Елисею Артамонову, страдающему ганглиоглиомой медиальных отделов правой височной области, согласились наши самые топовые хоккеисты и звёзды шоу-бизнеса. Благотворительный матч, призванный собрать средства на спасение жизни ребёнка, прошёл вчера, 30 июля, в Москве на «Arena Play Ботаника», за организацию отвечали фонд Артемия Панарина и Антон Королёв.

Одним из его участников стал новый голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Илья Ежов, рассказавший в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата», как он переходил в башкирскую команду, а также он вспомнил последние сезоны «Витязя» и поведал историю, как потерял багаж и добирался до России из Канады целых шесть дней.

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«Каждый год в «Витязе» команда драматично менялась»

— Почему «Витязь» два последних сезона не выходил в плей-офф, хотя, что бы ни говорили Кравец и Бабенко, первые две тройки были очень хороши: и легионеры, и российские игроки?

— Да, соглашусь, что состав был неплохой. Но всё-таки в мой первый сезон в Подольске мы зашли в «восьмёрку» (улыбается).

— А потом в третьем овертайме четвёртой игры Артюхин получил удаление, о котором Кравец сказал, что в плей-офф такое не свистится, и вы получили 0-4 в серии от СКА.

— Да был шанс на первую победу «Витязя» в плей-офф КХЛ, было обидно. Могу сказать так – каждый год команда драматично менялась, очень сильно. Были прямо совсем новые составы. Но ничего плохого не скажу, мы были весёлым и дружным коллективом. Мы честно работали и бились, но хоккей такая игра, где соперник бывает просто лучше, чем ты. Да, бывало, что нас переигрывали, иногда по делу, иногда присутствовало невезение. А какие-то моменты прямо возьму на себя как вратарь, я понимаю и свой возраст, и свою ответственность, и знаю, что могу изменить результат в любом матче. И в эти два сезона, может быть, где-то не помог так, как хотелось бы.

Не люблю на кого-то «фыркать» и показывать пальцем, поэтому возьму ответственность на себя. Да, так получилось, что «Витязь» не смог в два последние сезона побороться за Кубок Гагарина. Но все игроки отдавали себя до конца – это правда, и я могу честно смотреть в глаза всем болельщикам клуба, который сейчас переехал в Балашиху. Конечно, мы все хотели, от руководства и тренерского штаба до всех игроков, кто был в раздевалке, сыграть в решающих матчах сезона.

«Последний сезон в «Витязе» закончился печально»

— Александр Сёмин этим летом завершил карьеру. Что скажешь о нём?

— Просто настоящая легенда хоккея! Сашка забивал практически все моменты, что у него были. Золотые руки! Огромная уважуха ему. Он очень много дал всем партнёрам, кто с ним играл.

— Это был хороший состав: звено легионеров и звено Макеев – Швец-Роговой – Сёмин.

— Потом ты знаешь – были обмены и изменения в составе, всё это повлияло на результат. В первый сезон попали в плей-офф, там чуть не получилось.

— (выдох корреспондента)

— Знаешь, я так же выдохнул, когда они ушли. Это были хорошие друзья и хоккеисты. Команда строилась, но получилось так, как получилось. Это хоккей. С этим надо смириться. Моя задача была ловить шайбу – очень простая работа, до конца не получилось.

А в прошлом году – могу сказать, да это и так всем известно, была травма, меня лично она подвела чуть-чуть. Я этого не ожидал, не знаю до сих пор, что это было, немножко растерялся, у меня никогда раньше такой серьёзной травмы не было. Думал, какая-то мелочь, попытался играть через боль, но были накопительные боли. В итоге не смог больше выйти на лёд. Так мой последний сезон в «Витязе» печально и закончился.

Сейчас я всё лето восстанавливался и восстановился на все 100. С новыми эмоциями и новыми силами иду в бой в новой команде, с новым коллективом, новым персоналом.

Илья Ежов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«В «Салавате» у меня новое начало. В 35 лет открылось новое дыхание»

— Это ты уже про «Салават».

— Да, я про Уфу. Это город, который живёт и болеет хоккеем. Я очень рад быть в этой команде. У меня новое начало, скажем так, в 35 лет открылось новое дыхание.

— Да кто тебе даст 35, максимум тридцатка?

— Спасибо большое! Да, многие так говорят.

— Почему выбрал башкирский клуб?

— У меня давно были разговоры с «Салаватом», но как-то в итоге не складывалось. То Метсола занимал первое место, то ещё какие-то факторы. В этом году так сложилась обстановка удачно для меня, и я решил подписать контракт. Это элитный, топовый клуб, и я очень рад такому предложению и такому шансу возродить свою карьеру.

— Виктор Козлов как-то объяснял, видит он тебя первым номером или будете с Кареевым доказывать, кто лучше в данный момент?

— В 35 лет я хочу только успеха для всей команды, поэтому я готов и бороться, и поддерживать другого вратаря – у нас одна задача: хорошо выступать, прогрессировать и давать друг другу позитив в раздевалке и держать вратарский дух, чтобы он не падал.

— В твоём возрасте не смущало идти в команду, где, по сути, главный тренер дебютирует на этой позиции?

— Когда человек прекрасный, а я Виктора Козлова знаю только с этой стороны – ничего не смущает.

«Рад, что Панара смог организовать такой матч. Люди должны становиться добрее»

— Легко ли тебя отпустил «Салават» во время сборов на этот благотворительный матч?

— Очень легко. У меня был трудный перелёт из Канады. Авиакомпания на шесть дней потеряла багаж. Вылетел 11-го числа из дома (Илья живёт в Монреале. – Прим. «Чемпионата»), а в Уфе был только 17-го.

Очень благодарен руководству уфимского клуба, что они меня не дёргали и дали спокойно добраться со всеми вещами. Багаж терялся три раза, так что перелёт был не из лёгких в связи с тем, что происходит в мире. Но я не терял дух, когда приехал, меня сразу поддержали и втянули во вратарскую кухню, в тренировочный процесс. Сегодня (30 июля. – Прим. «Чемпионата») и завтра у меня выходной, и клуб пошёл навстречу и разрешил помочь своим участием в этом благотворительном матче тем, кто в этом нуждается.

Илья Ежов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Это здорово! Как ты сам относишься к благотворительности? На мой взгляд — это здорово, что люди перестают этого стесняться и мы все вместе уходим от того, что это воспринимается как нечто такое, что выставляется напоказ и в чём проявляется некая гордыня. Все к этому начинают относиться как к очень важному примеру того, что в мире надо делать добро и правильные вещи в этой жизни.

— Гордыню надо проглатывать внутрь и прятать её. Надо больше отдавать и делиться позитивом и положительными эмоциями как с детьми, так и со взрослыми людьми. Если можно проявить и передать свои хоккейные навыки в матче, который поможет детям – это надо делать как можно больше. Я думаю, это будет приобретать всё большую и большую популярность.

Рад, что Панара (Артемий Панарин. – Прим. «Чемпионата») смог всё это организовать и создать такую добрую и позитивную атмосферу второй год подряд и вызвать у всех, кто сюда пришёл, только положительные эмоции. Если меня снова позовут поучаствовать в подобном мероприятии – я, конечно, подъеду и помогу организаторам, передам свои вратарские навыки молодёжи.

Да и вообще сделаю всё, что от меня потребуется. Люди должны становиться добрее и отдавать больше чем получают, делиться. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Так это и работает в этом мире. И я бы хотел отметить организатора мероприятия Антона Королёва, который пригласил меня вместе с Артемием на этот вечер и сделал такой замечательный праздник для Москвы, для молодёжи.

Благотворительность – это добро, и нужно, чтобы таких людей, как Антон, становилось как можно больше, их надо стимулировать, толкать и продвигать. Панара, Король и все, кто поучаствовал в этом замечательном празднике – большие молодцы!