Стало известно расписание Кубка Республики Башкортостан
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«Салават Юлаев» в телеграм-канале опубликовал расписание матчей предсезонного турнира в Уфе – Кубок Республики Башкортостан, где примут участие «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».
Расписание матчей:
10 августа
15:00, ХК «Локомотив» – ХК «Северсталь»;
19:00, ХК «Салават Юлаев» – ХК «Динамо» Мск.
11 августа
15:00, ХК «Северсталь» – ХК «Динамо» Мск;
19:00, ХК «Салават Юлаев» – ХК «Локомотив».
13 августа
13:00, ХК «Динамо» Мск – ХК «Локомотив»;
17:00, ХК «Салават Юлаев» – ХК «Северсталь».
«Салават» в прошлом сезоне завершил регулярку на третьем месте в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде уфимцы переиграли «Сибирь», но во втором уступили челябинскому «Трактору».
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