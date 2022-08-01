Стало известно расписание Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» в телеграм-канале опубликовал расписание матчей предсезонного турнира в Уфе – Кубок Республики Башкортостан, где примут участие «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».



Расписание матчей:

10 августа

15:00, ХК «Локомотив» – ХК «Северсталь»;

19:00, ХК «Салават Юлаев» – ХК «Динамо» Мск.



11 августа

15:00, ХК «Северсталь» – ХК «Динамо» Мск;

19:00, ХК «Салават Юлаев» – ХК «Локомотив».



13 августа

13:00, ХК «Динамо» Мск – ХК «Локомотив»;

17:00, ХК «Салават Юлаев» – ХК «Северсталь».

«Салават» в прошлом сезоне завершил регулярку на третьем месте в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде уфимцы переиграли «Сибирь», но во втором уступили челябинскому «Трактору».