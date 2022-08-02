Проворов провёл мастер-класс для юных игроков «Динамо» Минск

Хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл мастер-класс для воспитанников минского «Динамо». Он посетил тренировку ребят 2007 года рождения.

«Младший брат Владимир играет в команде «Русь», которая приехала в Минск на матчи со сверстниками из «Динамо». Когда есть возможность посмотреть игры брата вживую, то стараюсь использовать этот шанс. А тут ещё заодно можно посетить новый город.



Впечатления от мастер-класса? Всё прошло здорово. Хотел поделиться опытом, подсказать защитникам. Но и нападающим рассказывал разные нюансы, как лучше обыграть, как подкатиться к защитнику, как лучше повернуть голову. В общем, что знаю, тем и поделился. Приятно, что ребятам было интересно, все прислушивались.



Хотел донести важную мысль: каким бы ты талантливым ни был, нужно работать. На одном таланте без тренировок и желания не уедешь далеко. Надо слушать тренера, впитывать всю информацию. И хорошо учиться в школе», — приводит слова Проворова пресс-служба «Динамо».