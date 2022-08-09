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Расписание молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2022

Расписание молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 9 августа, в Эдмонтоне (Канада) начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года.

В группе А сыграют сборные США, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, в группе В – Канада, Финляндия, Чехия, Словакия и Латвия.

В первый игровой день сыграют шесть команд: в 21:00 по московскому времени турнир откроют Чехия и Словакия, в 1:00 по Москве на лёд выйдут Латвия и Финляндия, а в последнем матче дня встретятся сборные США и Германии (5:00 мск).

Групповой этап продлится до 16 августа, четвертьфиналы будут сыграны 17 августа, полуфиналы — 19–20 августа, матч за третье место — 20 августа, а финал — в ночь с 20 на 21 августа мск.

Напомним, молодёжная сборная России пропускает турнир по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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