Светлов: парадокс, что «Локомотив», имея отличное нападение, забивает по 1 голу за матч

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о товарищеских турнирах с участием клубов Континентальной хоккейной лиги.



«Трактор» выиграл Мемориал Ромазана. Сюрприз? Знаете, турнир в Магнитогорске меня удивил тем, что все матчи, кроме последнего между «Магниткой» и «Автомобилистом», прошли в плотной, тактической борьбе. Казалось, что это уже идёт регулярный чемпионат, а не контрольный, когда можно себе позволить сыграть не только на результат.



В этом прагматичном хоккее и победил самый прагматичный клуб — «Трактор». После двух крупных поражений в Нижнем Новгороде Челябинску нужно было почувствовать результат, это удалось. «Магнитка» и «Автомобилист» не смогли взять у «Трактора» очки — только «Амур».



Всегда с особым вниманием слежу за молодыми. Увидел потенциал в юном голкипере «Магнитки» с вратарской фамилией Набоков. Магнитогорск в последние годы готовит интересных вратарей — Самсонова, Загидуллина, надеюсь, карьера нового таланта Набокова выстроится более планомерно — и он успеет проявить себя в КХЛ.



Какой из трёх уральских клубов — мой фаворит чемпионата? Большие возможности «Магнитки» и Челябинска известны, а вот скрытым фаворитом назову «Автомобилист». Команда качественно укомплектована — и ещё во времена тренера Питерса могла добиваться серьезного результата.



Что бросилось в глаза на турнире в Башкирии? Парадокс для меня в том, что «Локомотив», имея отличное нападение, а также сильную и атакующую школу, забивает в Уфе по одному голу за матч. Причём такой результат в исполнении «Локомотива» мы видели и в предыдущих сезонах.



На мой взгляд, у Ярославля есть все возможности играть с позиции силы, тем более что современный хоккей — именно атакующий и агрессивный.



В более закрытый хоккей стал играть и «Салават Юлаев». Но тут предпосылки объективные — клуб потерял интересных легионеров. Показалось, Хмелевски и Хо-Санг — довольно острые нападающие, однако заменить Хартикайнена или Умарка — задача не простая, требующая времени.



Считаю, что «Локомотив» в нынешней расстановке просто обязан бросать вызов армейским клубам — ЦСКА и СКА. Но в целом Восток, на мой взгляд, смотрится помощнее", — цитирует Светлова Russia-Hockey.