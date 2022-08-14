Результаты матчей пятого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся пятый игровой день. На турнире были сыграны три матча.
В группе B сборная США разгромила Австрию со счётом 7:0. Уже в первом периоде американцы забросили четыре шайбы. А затем они довели дело до разгрома. В составе американцев по дублю оформили Уайатт Кайзер и Картер Мазур.
В группе А сборная Канады нанесла поражение Чехии. Встреча команд завершилась со счётом 5:1, а победа канадцев получилась волевой. На 6-й минуте счёт открыл Мартин Рышавы, который вывел чехов вперёд. Но ещё в первом периоде Мэйсон Мактавиш и Кент Джонсон смогли нивелировать преимущество соперника. Далее отличился Ридли Грейг, а Мактавиш оформил дубль. В третьем периоде точку поставил Тайсон Фёрстер.
В группе B сборная Германии обыграла Швейцарию со счётом 3:2. Уже в начале встречи немецкая команда забросила две шайбы. На 5-й минуте отличился Беннет Росми, а затем шайбу забросил Томас Хайгль. В концовке первого периода Симон Кнак отыграл одну шайбу. Далее Хаакон Хенельт увеличил преимущество немцев, а в середине третьего периода Йонас Тайбель возродил интригу, но отыграться швейцарцам не удалось.
- 14 августа 2022
-
09:48
-
09:29
-
08:53
-
08:51
-
08:40
-
03:37
- 13 августа 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:22
-
23:06
-
22:27
-
22:09
-
21:07
-
20:17
-
19:49
-
18:44
-
18:39
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
17:12
-
16:33
-
16:10
-
15:28
-
15:05
-
14:48
-
14:33
-
14:23
-
14:16
-
14:06
-
13:51
-
13:47
-
13:26
-
12:29
-
12:19