Результаты матчей пятого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся пятый игровой день. На турнире были сыграны три матча.



В группе B сборная США разгромила Австрию со счётом 7:0. Уже в первом периоде американцы забросили четыре шайбы. А затем они довели дело до разгрома. В составе американцев по дублю оформили Уайатт Кайзер и Картер Мазур.



В группе А сборная Канады нанесла поражение Чехии. Встреча команд завершилась со счётом 5:1, а победа канадцев получилась волевой. На 6-й минуте счёт открыл Мартин Рышавы, который вывел чехов вперёд. Но ещё в первом периоде Мэйсон Мактавиш и Кент Джонсон смогли нивелировать преимущество соперника. Далее отличился Ридли Грейг, а Мактавиш оформил дубль. В третьем периоде точку поставил Тайсон Фёрстер.



В группе B сборная Германии обыграла Швейцарию со счётом 3:2. Уже в начале встречи немецкая команда забросила две шайбы. На 5-й минуте отличился Беннет Росми, а затем шайбу забросил Томас Хайгль. В концовке первого периода Симон Кнак отыграл одну шайбу. Далее Хаакон Хенельт увеличил преимущество немцев, а в середине третьего периода Йонас Тайбель возродил интригу, но отыграться швейцарцам не удалось.