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Результаты матчей пятого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты матчей пятого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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На молодёжном чемпионате мира по хоккею состоялся пятый игровой день. На турнире были сыграны три матча.

В группе B сборная США разгромила Австрию со счётом 7:0. Уже в первом периоде американцы забросили четыре шайбы. А затем они довели дело до разгрома. В составе американцев по дублю оформили Уайатт Кайзер и Картер Мазур.

В группе А сборная Канады нанесла поражение Чехии. Встреча команд завершилась со счётом 5:1, а победа канадцев получилась волевой. На 6-й минуте счёт открыл Мартин Рышавы, который вывел чехов вперёд. Но ещё в первом периоде Мэйсон Мактавиш и Кент Джонсон смогли нивелировать преимущество соперника. Далее отличился Ридли Грейг, а Мактавиш оформил дубль. В третьем периоде точку поставил Тайсон Фёрстер.

В группе B сборная Германии обыграла Швейцарию со счётом 3:2. Уже в начале встречи немецкая команда забросила две шайбы. На 5-й минуте отличился Беннет Росми, а затем шайбу забросил Томас Хайгль. В концовке первого периода Симон Кнак отыграл одну шайбу. Далее Хаакон Хенельт увеличил преимущество немцев, а в середине третьего периода Йонас Тайбель возродил интригу, но отыграться швейцарцам не удалось.

U20 ЧМ-2022. Группа B
14 августа 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 2
Швейцария U20
1:0 Росми (Проске, Хайгль) – 05:37 (5x5)   2:0 Хайгль (Проске, Росми) – 08:16 (5x5)   2:1 Кнак (Алленшпах, Фахрни) – 19:51 (5x5)   3:1 Хенельт (Проске) – 36:43 (5x5)   3:2 Тайбель (Рицман, Алж) – 51:40 (5x5)
U20 ЧМ-2022. Группа B
13 августа 2022, суббота. 21:00 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 7
США U20
0:1 Кайзер (Коронато) – 00:54 (5x5)   0:2 Коронато (Кули, Нис) – 02:32 (5x5)   0:3 Кайзер (Савадж, Дюран) – 11:40 (5x5)   0:4 Савадж (Мур, Дюран) – 18:26 (5x5)   0:5 Мазур (Пастухов, Бордело) – 27:01 (5x5)   0:6 Мазур (Бордело, Самоскевич) – 27:58 (5x4)   0:7 Пастухов (Страмел, Пирт) – 59:19 (5x5)
U20 ЧМ-2022. Группа A
14 августа 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 1
Чехия U20
0:1 Рышавы (Кос) – 05:10 (4x5)   1:1 Мактавиш (Томпсон, Сили) – 16:44 (5x5)   2:1 Джонсон (Стэнковен, Томпсон) – 19:00 (5x5)   3:1 Грейг (Сили, Кормье) – 24:48 (5x4)   4:1 Мактавиш (Бедард, Отман) – 31:05 (5x5)   5:1 Фёрстер (Джонсон, Стэнковен) – 47:39 (5x5)
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