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Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал МЧМ-2022

Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал МЧМ-2022
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джошуа Фахрни с передачи Аттилио Биаски и Дарио Алленшпаха, Йонас Тайбель, которому ассистировали Фабиан Рицман и Николас Бехлер, а также Аттилио Биаска с паса Рицмана и Алленшпаха.

У австрийцев отличились Леон Валльнер, ассистенты — Оскар Майер и Давид Райнбахер, а также Иан Шерцер, голевой пас на счету Райнбахера и Зенны Петерса.

Отметим, что благодаря этой победе Швейцария вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Сборная Австрии завершила выступление на турнире.

U20 ЧМ-2022. Группа B
15 августа 2022, понедельник. 21:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
3 : 2
Австрия U20
0:1 Валльнер (Майер, Райнбахер) – 08:08 (5x5)   1:1 Фахрни (Биаска, Алленшпах) – 17:31 (5x4)   2:1 Тайбель (Рицман, Бехлер) – 34:17 (5x5)   2:2 Шерцер (Райнбахер, Петерс) – 39:35 (5x5)   3:2 Биаска (Рицман, Алленшпах) – 55:53 (5x4)
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