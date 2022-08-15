Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал МЧМ-2022

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Австрии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джошуа Фахрни с передачи Аттилио Биаски и Дарио Алленшпаха, Йонас Тайбель, которому ассистировали Фабиан Рицман и Николас Бехлер, а также Аттилио Биаска с паса Рицмана и Алленшпаха.



У австрийцев отличились Леон Валльнер, ассистенты — Оскар Майер и Давид Райнбахер, а также Иан Шерцер, голевой пас на счету Райнбахера и Зенны Петерса.



Отметим, что благодаря этой победе Швейцария вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Сборная Австрии завершила выступление на турнире.