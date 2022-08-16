Виктор Козлов: Шумаков был бы недоволен своей ролью в составе «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил причину, по которой клуб не стал подписывать контракт с нападающим Сергеем Шумаковым.



«Сергей хороший игрок, но на те позиции, которые у нас были свободны, он не подходил. Он был бы недоволен своей ролью. Шумаков — игрок высокого уровня. Зачем его брать, если его роль в команде занята?» — цитирует Козлова Sport24.



Ранее форвард выступал за «Автомобилист». На счету Сергея Шумакова 25 (10+15) очков в 38 матчах минувшего сезона.



Напомним, 13 августа «Салават Юлаев» принимал «Северсталь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Салавата». «Салават Юлаев» стал победителем предсезонного турнира. Уфимцы набрали шесть очков. «Северсталь» заняла третье место с двумя очками. Новый сезон в КХЛ стартует уже в сентябре.