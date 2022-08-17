Гросс: в «Автомобилисте» молодые и амбициозные тренеры, которым есть что доказывать

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением о втором месте команды на мемориале Ромазана.

«Предсезонные матчи для того и придуманы, чтобы тренеры смотрели игроков в условиях нагрузок и готовили команды к официальным матчам. В Магнитогорске увидели позитивные моменты в игре «Автомобилиста», в частности в победном матче с чемпионом конференции «Магниткой». Как и вчера в Нур-Султане, когда вытянули волевую игру с хозяевами турнира «Барысом».

Но в любом случае всё это пока лишь перспективные эпизоды. Оценки будем давать весной.

«Болельщики отмечают активную работу новой «лавочки» «Автомобилиста» во время игр? Мы тоже заметили эти изменения. В тренерском штабе у нас собраны молодые и амбициозные специалисты, которым есть что доказывать. Главный тренер использует их качества по максимуму», – цитирует Гросса Russia-Hockey.