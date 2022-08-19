«Амур» расторг пробный контракт с экс-защитником «Салавата» и «Сочи» Елизаровым
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Пресс-служба хабаровского «Амура» сообщила о расторжении просмотрового контракта с защитником Анатолием Елизаровым.
В прошедшем сезоне 24-летний игрок выступал в Высшей хоккейной лиге за ханты-мансийскую «Югру», проведя 49 матчей и набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф Елизаров принял участие в 15 играх, забросив одну шайбу и отдав один голевой пас при полезности «+4».
Ранее бывший главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев стал главным тренером «Амура».
Отметим, что Елизаров имеет опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. Защитник выступал за ХК «Сочи» и уфимский «Салават Юлаев». В общей сложности он сыграл 88 матчей в КХЛ, отдав одну результативную передачу при полезности «-1».
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