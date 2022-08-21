Экс-агент Войнова: считаю, что он должен был вернуться в НХЛ. Для меня это больная тема

Александр Тыжных, экс-агент защитника казанского «Ак Барса» Вячеслава Войнова, выразил разочарование, что хоккеист не смог вернуться в НХЛ.
«Обидно за него по-человечески, что он так и не смог вернуться в НХЛ, несмотря на все попытки? Для меня это больная тема. Я очень переживаю за Славу. Для меня он самый близкий человек, и я хорошо знаю его жену Марту.
Не хочется вспоминать ту ситуацию, для меня это был нонсенс. Я считаю, что Войнов должен был играть в НХЛ. Он делал всё, чтобы вернуться, и профессиональные люди вели его дело. И обидно, что всё это произошло именно со Славой.
Мне нравится то, что он всегда был мужиком. Уникальная личность с обалденным характером. Войнов выиграл два Кубка Стэнли, что является мечтой для многих хоккеистов. Его карьера всё ещё продолжается, и могу пожелать Славе радовать своей игрой всех нас», — цитирует Тыжных «РБ Спорт».
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