Защитник «Флайерз» Эллис может пропустить старт сезона. У него 4 игры в прошлом чемпионате

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла заявил, что защитник клуба Райан Эллис может пропустить старт сезона.
«У меня было несколько разговоров с Райаном о том, как у него обстоят дела. Восстановление от травмы было для него процессом взлётов и падений. Он делает всё возможное, чтобы подготовиться к тренировочному лагерю, но я сомневаюсь, что это получится. При такой травме, как у него, и пропуске лагеря подготовка к матчам регулярного чемпионата займёт определённое время», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 31-летний Эллис провёл лишь четыре матча, пропустив большую часть сезона из-за повреждения нижней части тела. Защитник стал игроком «Филадельфии» в 2021 году в результате обмена из «Нэшвилл Предаторз».
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