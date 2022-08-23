«Сан-Хосе» подписал новый контракт с серебряным призёром ЧМ-2022 в составе сборной Канады

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Ноа Грегором.



Отмечается, что одностороннее соглашение с 24-летним форвардом заключено сроком на один на год, зарплата составит $ 950 тыс.



Грегор выступает за «акул» с 2019 года. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги канадец принял участие в 68 встречах, заработав 23 (8+15) очка при 23 минутах штрафа и полезности "-21". Он установил личные рекорды по проведённым играм, голам, передачам и очкам.



В составе сборной Канады Грегор стал обладателем серебряных медалей на чемпионате мира 2022 года. Он принял участие в семи матчах на турнире, прошедшем в Финляндии, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу.