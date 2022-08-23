Романов — об обмене из «Монреаля»: это точно не из-за отношения к русским

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, недавно подписавший контракт с клубом, рассказал об обмене из «Монреаль Канадиенс».
«Обмен? Это точно не из-за отношения к русским меня обменяли. Мне и Кент Хьюз потом писал, объяснил своё решение. Им второй центр нужен был. Если посудить, кого менять, если у них на подходе ещё несколько защитников? Всё довольно логично», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.
В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.
- 23 августа 2022
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