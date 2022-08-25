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Федерация хоккея Чехии сообщила, что не будет вызывать в сборную игроков из КХЛ

Федерация хоккея Чехии сообщила, что не будет вызывать в сборную игроков из КХЛ
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Чешские игроки, выступающие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную своей страны, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Чехии.

Отмечается, что на своём заседании в четверг чешский хоккейный исполнительный комитет принял решение, что игроки, которые подписали контракт с одним из клубов КХЛ в последние полгода, не будут вызываться в сборную.

На данный момент в КХЛ выступают четыре игрока из Чехии: Михал Йордан («Амур»), Дмитрий Яшкин (СКА), Рудольф Червены и Либор Шулак (оба – «Адмирал»).

Ранее аналогичное решение приняли хоккейные ассоциации Финляндии и Швеции.

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила все российские национальные и клубные команды от участия в международных матчах и турнирах в 2022 году.

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