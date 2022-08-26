Кожевников: «Трактору» легионеры вообще не нужны. Челябинск — город с великолепной школой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о легионерах в челябинском «Тракторе».



«На турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге СКА и «Авангард» наголову выше соперников. А вот в Челябинске встретились четыре равные команды — «Магнитка», «Трактор», «Автомобилист» и «Барыс», взять трофей может любой. Очень интригующий турнир!



Пока впереди «Трактор» с двумя победами? Не удивлён, Челябинск может очень прилично выступить в предстоящем сезоне, но для этого ему нужно преодолеть свои комплексы.



Челябинск — город хоккея, самодостаточный регион с великолепной школой, в котором при правильной постановке дела можно решать максимальные задачи на уровне КХЛ. Но мне не нравится, что в последние годы он излишне большое внимание уделяет легионерам.



Вот и сейчас читаю интервью руководителя клуба, который жалуется на то, как сложно заманить к нам в лигу иностранцев и как они боятся каких-то мифических арестов. Примерно в этом духе выступает и главный тренер Гатиятулин, он всё ещё переживает из-за бегства чехов.



Послушайте, Челябинску по большому счёту эти легионеры вообще не нужны. Дайте только шанс своим игрокам, поверьте в них!



Не верят? В последнее время вижу изменения. Очень рад, что благодаря отличному сезону Тертышного в «Югре» «Трактор» всё-таки сделал ставку не на очередного легионера-временщика, а на своего снайпера. В плюс региону возвращение и ещё одного челябинского бомбардира — Бурдасова.



Кстати, не случайно именно Тертышный и Бурдасов, а также сделавший заявку новичок Шабанов вчера остановили колючий «Барыс». Держите этот курс — и большие победы к «Трактору» придут!



Кто фаворит Урала в этом сезоне? Для меня главное в этом регионе — другое. Примеры Галкина, Тертышного и Бурдасова говорят о том, что хоккейный Урал возвращается к истокам и здравому смыслу, начинает полностью доверять своим. Это правильная политика, особенно в нынешние времена хамства со стороны ИИХФ и других организаций западного мира.



Так что плюс железного занавеса в том, что нытья по поводу легионеров больше не будет. Не раздражайте наших людей!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.