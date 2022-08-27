Шарипзянов вынес шайбу из пустых ворот в матче со СКА, поймав её на лету

В эти минуты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге проходит матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречаются петербургский СКА и омский «Авангард». На момент написания новости идёт 39-я минута матча, счёт – 2:2 (1:1, 1:1).

В одном из эпизодов защитник омичей Дамир Шарипзянов вынес шайбу из пустых ворот – после броска хоккеиста петербургской команды шайба перелетела через голкипера, однако Шарипзянов сумел поймать её на лету и выбить из ворот.

Видео спасения опубликовал официальный телеграм-канал омичей.

Отметим, также Шарипзянов уже успел отметиться результативной передачей.

Напомним, недавно похожим сейвом отметился канадский нападающий Мэйсон Мактавиш, который в овертайме финала Молодёжного чемпионата мира – 2022 спас свою команду от поражения. В итоге канадцы выиграли этот турнир.