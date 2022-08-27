Стали известны обладатели индивидуальных наград на турнире в Челябинске

Сегодня, 27 августа, в Челябинске завершился предсезонный турнир Кубок губернатора, в котором принимали участие челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» и нур-султанский «Барыс».



Благодаря победе над «Автомобилистом» челябинцы стали обладателями трофея. По итогам турнира также были определены лучшие игроки в каждом из амплуа. Также выделялся лучший молодой игрок.



Обладатели индивидуальных наград:



Вратарь: Василий Кошечкин («Металлург»);

Защитник: Ник Эберт («Автомобилист»);

Нападающий: Владимир Ткачёв («Трактор»);

Молодой игрок: Максим Шабанов («Трактор»).

Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью». Встреча состоится в Челябинске на домашней арене команды.