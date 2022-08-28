Кудашов — о молодёжи: «Динамо» решило жить по средствам, готовить большой пласт игроков

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил, собирается ли тренерский штаб объединять иностранцев в одном звене, а также рассказал о первом вратаре на сезон и курсе на омоложение.



«Что пошло не так с «Амуром»? Дежурные слова, но это предсезонка. Много экспериментов провели сегодня и вообще. На предсезонке давали игрокам на разных позициях поиграть. Уже начинаем понимать, кто на что способен.



Игра Джордана Уила? Нормально. Есть уже связки, с кем он будет играть. Сегодня попробовали разные сочетания. И вообще по многим игрокам. Кто-то справляется с теми позициями, на которые мы их поставили, кто-то — нет. Значит, будем менять. Можно ли ожидать, что соединим трёх иностранцев? Сегодня часть игры Уил, О’Делл и Лилья играли вместе. В одном из матчей — тоже. Пробуем разные варианты, как уже сказал. Для этого контрольные матчи и существуют.



Определились ли с первым номером среди вратарей? Мы сейчас даём возможность всем. Молодых вратарей также привлекаем. Первый, второй вратарь — всегда отталкиваемся от тренировок и игр накануне.



Не опасаюсь ли, что курс на омоложение приведёт к нестабильности в сезоне? Сколько работаю, всегда привлекаю молодёжь. Это неотъемлемая часть. Можно пойти по другому пути — собрать взрослых игроков и ими управлять. Мы решили жить по средствам, готовить большой пласт игроков, чтобы потом из них можно было выбирать. Новиков, например, играет у нас второй год, но у него также есть взлёты и падения. То же самое можно сказать про остальных. Для приходящих игроков всё в новинку. Чернышов пришёл на раскатку, смотрит по сторонам — об игре пока не думает, а об атмосфере. Стадион другой, зрители, подготовка, партнёры — всё другое. Естественно, взлёты и падения будут. Нельзя сказать, что у нас совсем прямо молодёжь. Есть и взрослые игроки, которые стараются помочь. Волны будут, я знаю. Проходили уже, это нормальное явление. Особенно когда команда начинает выигрывать и у ребят сносит голову, или проигрывает — залезают в яму. Это психологический момент», — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.