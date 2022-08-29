Директор «Автомобилиста» прокомментировал функции Павла Дацюка в клубе

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о функциях, которые будет выполнять в клубе экс-игрок команды Павел Дацюк.

«Чем занимается отдел развития клуба, где работает Дацюк? Развитие молодых игроков. Во многих клубах КХЛ мастеровитые игроки занимают такие позиции, выполняют схожие функции. Павел проявил большой интерес к развитию главных талантов нашей системы. Ему помогают тренер по ОФП, который является тренером молодёжной команды, также помогает Алексей Булатов», – передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, по итогам прошлого сезона екатеринбургская команда заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф. Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.