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Морроу: не согласен, что уровень КХЛ падает. Тут много талантливых ребят

Морроу: не согласен, что уровень КХЛ падает. Тут много талантливых ребят
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Защитник «Сочи» Джо Морроу ответил на вопрос, считает ли он, что уровень Континентальной хоккейной лиги падает.

«Я не думаю, что уровень КХЛ падает с каждым годом. Это сильная лига, в которой играет много талантливых русских ребят. Не заметил, что лига становится слабее, мне кажется, она такая же сильная, как была в мой первый год здесь. Так что я не согласен с этим утверждением.

Если русские ребята хотят пробиться в НХЛ, то уменьшение площадок и увеличение количества матчей – верное направление. Помню свою первую игру на большой площадке, мне казалось, что это футбольное поле! Если люди хотят почувствовать североамериканский стиль игры, то маленькие площадки идут им на пользу. Ну и мне как канадцу такие площадки больше нравятся. Как дома», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»:

«Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу «Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу
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