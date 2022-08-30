Морроу: не согласен, что уровень КХЛ падает. Тут много талантливых ребят

Защитник «Сочи» Джо Морроу ответил на вопрос, считает ли он, что уровень Континентальной хоккейной лиги падает.



«Я не думаю, что уровень КХЛ падает с каждым годом. Это сильная лига, в которой играет много талантливых русских ребят. Не заметил, что лига становится слабее, мне кажется, она такая же сильная, как была в мой первый год здесь. Так что я не согласен с этим утверждением.



Если русские ребята хотят пробиться в НХЛ, то уменьшение площадок и увеличение количества матчей – верное направление. Помню свою первую игру на большой площадке, мне казалось, что это футбольное поле! Если люди хотят почувствовать североамериканский стиль игры, то маленькие площадки идут им на пользу. Ну и мне как канадцу такие площадки больше нравятся. Как дома», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»: