«Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу

Защитник «леопардов» – о том, как сложно пробиться в НХЛ, если ты не звезда, о Назарове и об уровне КХЛ.

Защитник Джо Морроу – один из двух легионеров «Сочи» в этом году. До России он добирался с приключениями – потерял паспорт в аэропорту, затем восстанавливал его и приехал только в конце августа, но успел зацепить последний предсезонный турнир в Санкт-Петербурге, где мы с ним и пообщались.

Канадец – не новичок в КХЛ, последний год он провёл в «Барысе», а в сезоне-2019/2020 выступал за минское «Динамо». До этого долгое время играл в НХЛ и АХЛ, а ещё один сезон провёл за «Эссят» в финской лиге. С Морроу мы поговорили о его первых впечатлениях от «леопардов» и об Андрее Назарове, о непростой карьере игрока и о его взгляде на нашу лигу, а также обсудили недавно завершившийся молодёжный чемпионат мира.

«Потерял паспорт в аэропорту перед рейсом в Сочи. Пошёл на посадку, а паспорта нет»

— Алекс Бродхёрст рассказывал, что добирался до Омска 45 часов, а сколько у тебя времени заняла поездка?

— Надо же, это слишком долго. Мне повезло, я добирался где-то 20-25 часов.

— Что у тебя с паспортом приключилось?

— Я его потерял в аэропорту перед рейсом в Сочи. Пошёл на посадку, а паспорта нет. Видимо, в аэропорту поставил сумку на землю и как-то потерял. Очень досадно, ведь главное, что проверяешь перед вылетом – телефон, кошелёк и паспорт. Потребовалось время, чтобы решить эту проблему.

— Ты растеряха или впервые в такой ситуации?

— Да нет, нечасто так, просто не повезло.

— С багажом проблем не было? У кого-то этим летом клюшки теряли.

— У меня было не так много багажа – один чемодан, хоккейный баул и клюшки. Да и пересадок было немного, поэтому меньше шансов потерять багаж.

— По крайней мере, не пришлось пахать на сборах.

— Вообще-то мне нравятся сборы, они важны, чтобы узнать ребят, сыграться. Но я в Канаде всё равно тренировался, много катался с другими ребятами, это помогло войти в форму.

— Понятно, что в Сочи ты всего ничего побыл, но какие первые впечатления от города?

— К сожалению, побыл там всего пару дней, однако успел погулять по городу. Сейчас в Сочи очень жарко, большая влажность и очень много людей. Знаю, что русские любят ездить в отпуск в Сочи. Там очень красиво – солнце, голубое небо, повсюду бассейны, пляж и море. Всё выглядит красиво, хочу получше познакомиться с городом.

— Сочи – самое необычное место, где ты играл, или были поэкзотичнее?

— Пожалуй, да. Я никогда не играл в команде из города, в котором растут пальмы. А так, конечно, бывал на выездах во Флориде, Калифорнии, Аризоне, но бóльшую часть сезона там не проводил.

— Цены на квартиры в Сочи уже изучал? Говорят, там жильё дороже, чем в Москве.

— Ещё не смотрел, но ребята рассказывали, что там очень дорого. Говорят, цены плавают в зависимости от сезона. Что ж, это цена за то, что живёшь весь год в тепле, без снега.

Новость по теме Назаров: пригласить Морроу в команду — наше общее решение

Джо Морроу Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«В «Сочи» я должен делиться опытом с молодёжью и помогать им добиваться своих целей»

— Ты подписывал контракт, когда в «Сочи» не было ни одного иностранца. Не думал о том, как тебе будет одному?

— В «Сочи» молодая команда, многие русские ребята успели поиграть в Северной Америке. Был уверен, что кто-то точно будет говорить на английском. В России иностранцу в любом случае одиноко, даже если в команде есть другие легионеры. Тяжело заказывать еду в ресторанах, ходить за продуктами. Но в то же время прикольно пытаться понимать русскую речь.

Так что я на этот счёт не беспокоился. На переговорах с клубом мы обсуждали, что я должен помогать молодым игрокам добиваться своих целей. Думаю, могу помочь ребятам – поделиться опытом, потому что я играл и здесь, и там. В обеих лигах тяжело играть, но у них мало общего. Так что при переходе в «Сочи» фокусировался на этих вещах, а не на том, что буду единственным легионером. Пока что всё отлично, все пытаются говорить со мной по-английски. Будет неплохо, если я им помогу подтянуть английский, а они мне помогут в изучении русского.

— Можешь произнести «Алтыбармакян»?

— Нет (смеётся). Увидел его фамилию на джерси во время матча и понял – для меня это слишком сложно. Я его называю просто «Алти».

— Почему ты ушёл из «Барыса», там как раз всегда была большая легионерская банда, да и город столичный, много развлечений?

— Цель – добиться успеха в любой команде. Генеральный менеджер и тренеры хорошо отзывались о команде, рассказывали о том, чем я могу помочь молодёжи, и меня это привлекло. Мне нравится пробовать новое. Возможно, однажды я вернусь в «Барыс», там было здорово. Мне нравился город, люди, партнёры по команде были потрясающими. Но таков спорт – ты едешь туда, где в тебе заинтересованы.

— Обрадовался, когда подписали Брэндона Гормли?

— Да, всегда здорово, когда в команде есть старые знакомые. Мы играли и вместе, и друг против друга в юниорских лигах. Мы с ним почти что ровесники, да и в Канаде все хоккеисты друг друга знают, это один большой клуб. Здорово, что он перешёл в «Сочи», думаю, он нам поможет. У него большой опыт. Надо продолжать работать, надеюсь, наша команда будет успешной в этом сезоне.

«Даже сейчас Назаров невероятно огромный. Представляю, каким устрашающим он был на коньках»

— Учитывал фактор Андрея Назарова, когда подписывал контракт?

— Я очень уважаю его. Он провёл долгую карьеру, это вызывает восхищение. Для меня честь играть за человека, который долгое время выступал в НХЛ и чья карьера успешно развивалась. Назаров – хороший тренер, и я всегда готов играть за тренера, которого уважаю. Он может создать хорошую команду.

— Помнишь Назарова-игрока и как ярко он в своё время бился в НХЛ?

— Я тогда был совсем ребёнком, но видел много его драк. Даже сейчас, посмотрите на него, он невероятно огромный мужик. Представляю, каким огромным и устрашающим он был на коньках, в свои игроцкие дни. Он очень хорошо выполнял свою роль на льду.

Андрей Назаров Фото: vk.com/hcsochi

— В первом же вашем матче за «Сочи» — драка пять на пять со вбрасывания. Что думаешь об этом?

— Это часть хоккея – всегда была и будет. Когда был помоложе, видел такое и в НХЛ. Будь то драки на эмоциях или со старта игры, если команды друг друга не любят. Это вполне нормально. В КХЛ такое нечасто встретишь, а в Северной Америке – полно.

— Сам готов скинуть краги, если понадобится?

— Если понадобится, сброшу, конечно. Но я постарше других ребят, мои бойцовские времена остались в молодости, когда бьёшься, чтобы заработать себе имя. Однако хорошо иметь такой опыт в арсенале. Если потребуется, я его использую.

— А если серьёзно, какие у тебя впечатления о Назарове-тренере и Назарове-человеке?

— Я в команде всего неделю, пока только изучаю его систему и стиль, так что это тяжёлый вопрос. Могу сказать, что он требует пахать и играть энергично. Это здорово, потому что это, в свою очередь, упрощает всем работу. Когда другие четверо игроков на льду выкладываются так же, как и ты, команда должна быть успешной. Это его тренерский стиль, он делает большой упор на работу в полную силу. От игроков он требует уважения, и все ценят его тренерский подход.

— «Сочи» продолжает проигрывать, результаты матчей на предсезонке вообще важны? На что способна команда в сезоне?

— Проигрывать никогда не хочется, но на предсезонке ищешь то, что работает, пробуешь разные вещи, а это не всегда приводит к успеху. Думаю, с началом сезона все будут настроены ещё более серьёзно, чем сейчас, думаю, у нас будет очень хорошая команда. У нас невероятно талантливые нападающие, которые к тому же отрабатывают в обороне. Это крайне важный «кирпичик» для построения команды. В обороне, надеюсь, я смогу тоже передать свой опыт, приносивший мне успех в прошлом, буду работать с тренерским штабом, помогать раскрывать таланты ребят. Думаю, мы будем хороши в этом году. А поражения в предсезонке – это опыт.

«КХЛ – сильная лига. Не согласен, что её уровень падает, тут много талантливых ребят»

— За последние три года тебя изрядно помотало – «Бингэмптон», Минск, «Эссят», «Барыс» и теперь «Сочи». Пять городов, это должно быть кошмаром!

— Да, приходилось часто переезжать. Но когда начинается сезон, везде всё то же самое. Ты в любом случае постоянно в разъездах, играешь в разных местах и привыкаешь к этому. Это спорт.

— Можешь сравнить чемпионат Финляндии и КХЛ?

— В Финляндии я играл в пандемию, это внесло коррективы в чемпионат. Знаю, что многие по разным причинам играли в различных лигах. Но финская лига очень сильная, там много молодых талантов с большим потенциалом, которые показывают яркий хоккей. Думаю, это можно сказать обо всех европейских лигах. Они интересны тем, что можно посмотреть на талантливую молодёжь, которая старается показать своё мастерство, чтобы её заметили в Северной Америке или в КХЛ. В Европе много невероятно сильных лиг.

— В России сетуют, что уровень лиги падает с каждым годом. Ты будешь играть в КХЛ третий сезон, видишь снижение или нет?

— Я так не думаю, это сильная лига, в которой играет много талантливых русских ребят. Не заметил, что лига становится слабее, мне кажется, она такая же сильная, как была в мой первый год здесь. Так что я не согласен с этим утверждением.

— Увеличение матчей, переход на канадские площадки – это всё двигает лигу в правильную сторону?

— Зависит от того, что каждый хочет добиться. Если русские ребята хотят пробиться в НХЛ, то уменьшение площадок и увеличение количества матчей – верное направление. Помню свою первую игру на большой площадке, мне казалось, что это футбольное поле! Если люди хотят почувствовать североамериканский стиль игры, то маленькие площадки идут им на пользу. Ну и мне как канадцу такие площадки больше нравятся. Как дома.

— И тебе как защитнику на маленькой площадке должно быть полегче.

— Немного, да. Но тут такие талантливые нападающие, что они и на маленьких площадках играют так же хорошо, как и на больших. В КХЛ очень интересно играть.

— Будешь скучать по паузам в чемпионате, когда можно было передохнуть?

— Да, будет только одна пауза. Посмотрим, чем займусь в перерыве. Может, в Сочи отдохну, может, куда-то съезжу. Всегда здорово провести время в Москве или Петербурге. Уверен, ближе к паузе буду её ждать, к тому времени будет сыграно много матчей.

Джо Морроу Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Всегда буду разочарован, что не добился большего в НХЛ. Но в то же время карьера – предмет гордости»

— У тебя очень непростая хоккейная судьба – восемь лет пробивался в НХЛ, постоянно менял команды. Насколько тяжело играть таким, как ты, кто постоянно балансирует между АХЛ и НХЛ, да и ещё и обмены чуть ли не каждый год? Переезды, постоянно надо доказывать что-то, подстраиваться под новых тренеров.

— На мой взгляд, таким практически невозможно провести полноценную карьеру в НХЛ. Процент игроков, кто прочно закрепился в НХЛ, очень мал. Это невероятно трудно, потому что хоккеистов огромное количество, и тебе надо держать концентрацию каждый день, чтобы чего-то добиться.

Меня много раз обменивали. Можно сказать, что кто-то от меня отказывался, а можно сказать, что другие, наоборот, были заинтересованы во мне. Я стараюсь смотреть на это с положительной стороны. Я четыре-пять лет провёл в НХЛ, это был отличный опыт, который многому меня научил. Это невероятно тяжело, в это вложено огромное количество времени и упорства. Да, это трудно, но это не должно отпугивать игроков. Надо пробовать, всегда есть шанс, что у тебя получится. Просто надо быть готовым к тому, что не всё будет гладко.

Мне было тяжело пробиться в НХЛ – надо было хорошо себя проявить в АХЛ, чтобы получить шанс. И когда мне дали пару матчей в НХЛ, надо было и там себя проявить. Если бы я сыграл плохо, так бы и остался с четырьмя матчами в НХЛ за карьеру, а не со 173. Грань очень тонка, но поэтому мы и играем. Мы должны верить, что у нас есть шанс. Если умеешь кататься, пасовать и бросать, у тебя всегда будет шанс играть в НХЛ. Но нужно много работать.

— В «Виннипеге» ты был совсем рядом с основой, сыграл 41 матч. Удивился, что после неплохой игры тебе не сделали предложения?

— В том сезоне я хорошо играл, но потом получил травму колена. Пришлось делать операцию и пропустить вторую половину сезона. Возможно, если бы не травма, я бы и доиграл сезон… Но случилось так, как случилось. Это бизнес, так бывает, если у тебя что-то не складывается и кто-то решает, что другой человек заслужил шанс. Не всегда ты являешься предпочтительным вариантом — тогда надо идти куда-то ещё. Это вопрос спроса и предложения. В НХЛ количество игроков ограничено, бывает, что ты выпадаешь из этого числа.

— И в «Нью-Джерси» ты понял, что нет смысла дальше пытаться?

— Наверное. Тогда ещё были семейные дела, которые надо было довести до конца. Вопросы личного характера в хоккее и по жизни, которые возникают по мере взросления. В «Нью-Джерси» я понял, что пора пробовать что-то новое, другие лиги. Пока что я всем доволен.

— У тебя хоккейная семья, при этом все заканчивали очень рано, а ты ещё играешь. Чувствуешь гордость от того, что у тебя самая успешная хоккейная карьера в семье?

— Наверное, можно гордиться карьерой. Зависит от того, какие требования к себе предъявлять. Лично я всегда буду разочарован своей карьерой, потому что надо стремиться к большему. Думать, что мог сыграть 400, 500, 600 матчей в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли. Я всегда буду разочарован, что не смог добиться большего, стать лучшим игроком мира. Но в то же время моя карьера – это и предмет для гордости. Я могу говорить, что добился цели. Мои родители, все родные ходили на мои матчи в нашем родном городе, это тоже важно.

«Макдэвид, Кучеров… Не представляю, как дойти до такого уровня мастерства. Это божий дар»

— Твоё самое главное воспоминание об НХЛ? Может, победный гол в плей-офф за «Виннипег»?

— Да, тот гол – любимое воспоминание. Даже не только гол, а весь матч и серия. Просто ощущения от плей-офф на забитой битком арене, где все болельщики одеты в белые футболки и шумят. Как будто весь город пришёл на матч, ни одного свободного места не было. В серии с «Бостоном» были такие же крутые ощущения. Так что плей-офф – самые любимые воспоминания, когда каждый матч так много значит. Проигрываешь и заканчиваешь или выигрываешь и делаешь шаг к победе.

— Кто из игроков НХЛ произвёл наибольшее впечатление, против кого было сложнее всего?

— Из последних можно назвать всех, кто на слуху – Макдэвид, Маккиннон, Кучеров и остальных невероятных талантов. Даже не представляю, как они могут быть так хороши в хоккее. То ли им это было предназначено… Просто уму непостижимо. Не могу представить, как можно дойти до такого уровня мастерства, таланта и понимания игры.

В молодости я играл против Дацюка, молодых Кросби, Малкина. Насколько они хороши… Не уверен, что я бы смог подняться на их уровень, даже если бы 24 часа в сутки посвящал хоккею.

— Наверное, это божий дар.

— Точно, божий дар. Лучше не скажешь. Никогда не забуду, как играл против этих парней. А также, как играл в «Бостоне» с Маршаном, Бержероном, Крейчи, Пастрняком, Харой. Все ребята, с которыми я играл, были очень талантливы. Но дверь не закрыта, пока она не закрыта окончательно. Никогда не знаешь, что может быть дальше. Может, я проведу великолепный сезон в КХЛ, и кто-то в Северной Америке заинтересуется моим опытом, чтобы я мог учить молодых ребят жизни и игре на высоком уровне. Было бы здорово вернуться в НХЛ. Возможно, я смогу взять с собой в Северную Америку и своих новых русских друзей из «Сочи», было бы круто.

«Многие канадцы просто хотят играть в хоккей, остальное неважно. И не против играть в России»

— Почему решил остаться в КХЛ сейчас, когда многие иностранцы уезжают?

— Это хоккей, я выбираю лигу высокого уровня, место, где я бы хотел играть. И мне нравится играть в КХЛ, здесь я могу проводить много времени на льду и даже в 29 лет становиться лучше – во владении клюшкой, броске, других компонентах. Всегда есть куда расти. А единственный способ расти в хоккее – больше играть. В КХЛ я могу много играть и даже учиться чему-то у молодёжи. Так что решение было лёгким.

— Летом в КХЛ была история, что канадец Одетт разорвал контракт, потому что папа запретил ему играть в России. Твой отец тебе ничего такого не говорил?

— Я пусть ещё и не старый, но уже и не юный, сам принимаю решения. Это моя жизнь, я принимал решения, исходя из того, что хоккей здесь мне подходит. Мои близкие уважают это решение. Когда я играл Бостоне, это тоже было очень далеко от дома, и родные переживали, высыпаюсь ли я, хорошо ли питаюсь. Так что неважно, где ты – в России, Китае или Финляндии, всё равно ты далеко от дома, и родные переживают.

— Именно североамериканцы при этом едут к нам охотно, в отличие от европейцев. На канадцев меньше давление на родине?

— Даже не знаю, что ответить. У меня нет ответа. Может, у нас люди смотрят на эту ситуацию так же, как и я. Что КХЛ – вторая по силе лига в мире, и, если ты хочешь играть на высоком уровне, надо ехать сюда. Многие канадцы просто хотят играть в хоккей, а остальное неважно. Ты играешь, надеешься на победу, затем идёшь домой, отдыхаешь и смотришь телевизор. Ты так живёшь в любой стране. Североамериканцы просто считают, что хоккей сам по себе, поэтому не против играть здесь.

— Насколько изменилось отношение простых канадцев к России за эти полгода?

— Да я особо не интересовался, что люди думают. Как-то в США зашёл в магазин часов, а там русская продавщица общалась на русском с какой-то женщиной. Было забавно, когда я прошёл мимо и сказал «привет» на ломаном русском. Они посмотрели на меня как на сумасшедшего, были приятно удивлены. В Канаде не обсуждают, что происходит в Европе.

«Удивительно, что на МЧМ была низкая посещаемость. Наверное, дело в лете»

— Следил за МЧМ?

— Смотрел только обзоры, не смотрю матчи по телевизору. Хайлайты выглядели впечатляюще. Но сейчас лето, вряд ли многие хотели смотреть хоккей, когда на улице +30°. На мой взгляд, это не совсем подходящее время для МЧМ, но вроде бы всё прошло хорошо. Канада и Финляндия выступили здорово. Всегда интересно наблюдать за игрой молодёжи, а потом следить, как дальше будут развиваться их карьеры.

— Пустые трибуны на МЧМ в Канаде – это какой-то нонсенс, на некоторых матчах было всего по 300 зрителей. Объясните как канадец, как такое возможно?

— Да ладно? Я не знал, что посещаемость была такой низкой. Это удивительно. Наверное, дело в лете. Оно в Канаде короткое, всего пару месяцев. Наверное, люди не хотели идти на холодную арену, когда на улице так тепло. А может, все смотрели дома по телевизору.

— Финал был самым крутым за последние годы?

— Если в финале овертайм – это всегда круто. Матч оправдал ожидания, всегда надеешься на такой накал борьбы в битве за золото.

Финал МЧМ-2022 Канада – Финляндия Фото: iihf.com

«Канадцы считают, что у них лучшие игроки. Когда европейцы навязывают борьбу, это сбивает спесь»

— Финляндия – такая маленькая страна, а на международных турнирах сейчас в топе. Удивлён такому?

— Если честно, нет. Я со многими финнами играл, и они были очень талантливы. Никогда не удивляюсь, когда европейские страны, даже маленькие, добиваются успехов. Там тоже есть много талантов.

Рад, что Финляндия добивается высоких результатов. Мне нравится, что Финляндия, Россия и Швеция всегда соперничают с Канадой. Канадцы считают, что у них лучшие игроки в мире. Когда европейские страны навязывают тебе борьбу, а порой и выигрывают, это сбивает спесь.

— Согласен, что сейчас в мировом хоккее нет равных Канаде и Финляндии?

— На данный момент да, согласен. Когда игрокам НХЛ снова разрешат выступать на международных турнирах и Канада, Финляндия, Швеция и другие страны привезут всех своих лучших игроков, мы увидим более точную расстановку сил.