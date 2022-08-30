Морроу: когда европейцы навязывают канадцам борьбу и даже выигрывают, это сбивает спесь

Защитник «Сочи» Джо Морроу прокомментировал, какие страны находятся в топе мирового хоккея.
«Не удивлён, что такая маленькая страна, как Финляндия, в топе на международных турнирах. Я со многими финнами играл, и они были очень талантливы. Никогда не удивляюсь, когда европейские страны, даже маленькие, добиваются успехов. Там тоже есть много талантов.
Рад, что Финляндия добивается высоких результатов. Мне нравится, что Финляндия, Россия и Швеция всегда соперничают с Канадой. Канадцы считают, что у них лучшие игроки в мире. Когда европейские страны навязывают тебе борьбу, а порой и выигрывают, это сбивает спесь.
На данный момент согласен, что сейчас в мировом хоккее нет равных Канаде и Финляндии. Когда игрокам НХЛ снова разрешат выступать на международных турнирах, и Канада, Финляндия, Швеция и другие страны привезут всех своих лучших игроков, мы точно увидим расстановку сил», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»:
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