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Морроу: когда европейцы навязывают канадцам борьбу и даже выигрывают, это сбивает спесь

Морроу: когда европейцы навязывают канадцам борьбу и даже выигрывают, это сбивает спесь
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Защитник «Сочи» Джо Морроу прокомментировал, какие страны находятся в топе мирового хоккея.

«Не удивлён, что такая маленькая страна, как Финляндия, в топе на международных турнирах. Я со многими финнами играл, и они были очень талантливы. Никогда не удивляюсь, когда европейские страны, даже маленькие, добиваются успехов. Там тоже есть много талантов.

Рад, что Финляндия добивается высоких результатов. Мне нравится, что Финляндия, Россия и Швеция всегда соперничают с Канадой. Канадцы считают, что у них лучшие игроки в мире. Когда европейские страны навязывают тебе борьбу, а порой и выигрывают, это сбивает спесь.

На данный момент согласен, что сейчас в мировом хоккее нет равных Канаде и Финляндии. Когда игрокам НХЛ снова разрешат выступать на международных турнирах, и Канада, Финляндия, Швеция и другие страны привезут всех своих лучших игроков, мы точно увидим расстановку сил», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»:

«Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу «Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу
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