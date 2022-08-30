Грицюк: пацанам сказал, что постригусь налысо, если выиграем кубок

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк сообщил, что пообещал постричься налысо, если омский клуб станет обладателем Кубка Гагарина 2023 года.



«Постригся перед сезоном. Дай бог, что на удачу. Но на самом деле поднадоел стиль с длинными волосами. Решил что-то кардинально изменить перед сезоном. В том сезоне не получилось взять кубок. В этом – у нас хороший новый состав. Не знаю, может быть, это мне поможет как-то.



Пацанам сказал, что, если выиграем кубок, хоть в раздевалке без проблем после сезона постригусь налысо как Сведберг. Плюс в Омске ещё и жарко. Вчера помыл волосы, кайфанул, полотенчиком протёр – и всё», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Напомним, «Авангард» проведёт первый матч в новом сезоне 3 сентября в гостях с подмосковным «Витязем».