«В добрый путь!» Высшая хоккейная лига объявила о смене названия

Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила о смене названия. Теперь ВХЛ будет расшифровываться как Всероссийская хоккейная лига.
«ВХЛ открывает новую главу своей истории — уже завтра, 3 сентября 2022 года, стартует 13-й сезон лиги. В соревновании примут участие 26 российских клубов из 24 регионов страны. В матче-открытии встретятся действующий чемпион тюменский «Рубин» и победитель регулярного чемпионата предыдущего сезона «Югра» из Ханты-Мансийска.
В новый сезон ВХЛ вступает c новым названием — Всероссийская хоккейная лига, которое подчёркивает её особый статус в качестве соревнования, объединяющего профессиональные клубы всей страны, и более полно раскрывает поставленные перед лигой цели и задачи.
В добрый путь!» — говорится в сообщении.
- 2 сентября 2022
-
21:52
-
21:42
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46
-
18:10
-
17:42
-
17:13
-
16:58
-
16:27
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15