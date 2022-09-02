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«В добрый путь!» Высшая хоккейная лига объявила о смене названия

«В добрый путь!» Высшая хоккейная лига объявила о смене названия
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Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила о смене названия. Теперь ВХЛ будет расшифровываться как Всероссийская хоккейная лига.

«ВХЛ открывает новую главу своей истории — уже завтра, 3 сентября 2022 года, стартует 13-й сезон лиги. В соревновании примут участие 26 российских клубов из 24 регионов страны. В матче-открытии встретятся действующий чемпион тюменский «Рубин» и победитель регулярного чемпионата предыдущего сезона «Югра» из Ханты-Мансийска.

В новый сезон ВХЛ вступает c новым названием — Всероссийская хоккейная лига, которое подчёркивает её особый статус в качестве соревнования, объединяющего профессиональные клубы всей страны, и более полно раскрывает поставленные перед лигой цели и задачи.

В добрый путь!» — говорится в сообщении.

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