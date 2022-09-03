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Трое россиян вошли в список вратарей, которые могут стать лучшими в следующие 3 сезона НХЛ

Трое россиян вошли в список вратарей, которые могут стать лучшими в следующие 3 сезона НХЛ
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Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги назвали список из шести вратарей, которые могут стать лучшими в НХЛ в три ближайших сезона.

В него вошли сразу три российских представителя: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Также в список претендентов по версии авторов сайта НХЛ вошли Джейк Эттингер («Даллас Старз»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») и Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

Обладателем «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022, стал голкипер «Рейнджерс» Шестёркин. Он провёл в регулярке 53 матча, отразив в них 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.

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