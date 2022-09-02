Это будет их год. 8 российских хоккеистов, которые должны «порвать» НХЛ в новом сезоне

Новый сезон НХЛ подготовил массу интересных вопросов. Среди них есть и такой — кто из российских игроков раскроется в будущем чемпионате? Ряд хоккеистов сменили клубы и теперь постараются завоевать доверие в них, кто-то впервые проверит себя в НХЛ, а кто-то постарается выйти на новый уровень. Следом за топом россиян, у которых есть шанс провалиться в будущем сезоне, представляем список хоккеистов, которые обязаны ярко проявить себя.

Отметим, что в список не попал ряд игроков из-за того, что они уже являются звёздами, и выход на новый уровень кого-то вроде Андрея Свечникова едва ли удивит.

Андрей Кузьменко, 26 лет, «Ванкувер Кэнакс»

Бывший нападающий СКА впервые сыграет в НХЛ. Конечно, Кузьменко едет в Северную Америку в качестве теневой звезды — всё же он главный бомбардир одного из лидеров КХЛ СКА и второй бомбардир всего регулярного чемпионата прошлого сезона. Тем не менее игра в НХЛ — это настоящее испытание, которое не выдерживали даже звёздные на уровне КХЛ игроки. Всё зависит от Андрея. Он отлично проявил себя в прошлом сезоне, а «Ванкувер» как раз ищет себе лидеров. К тому же Василий Подколзин и Илья Михеев будут рядом, чтобы помочь Кузьменко адаптироваться.

Иван Барбашёв, 26 лет, «Сент-Луис Блюз»

Нападающий «блюзменов» по-настоящему «зажёг» в минувшем сезоне, побив свой предыдущий рекорд результативности более чем в два раза. Барбашёв стал одним из лидеров «Сент-Луиса», набрав 60 (26+34) очков в 81 матче регулярки. Предыдущим лучшим достижением форварда были 26 баллов в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Конечно, можно уже сейчас назвать Барбашёва игроком в статусе околозвезды, однако прошлый сезон был омрачён провальным выступлением в плей-офф. Иван набрал жалкие два очка за передачи в 12 матчах Кубка Стэнли — совершенно нелидерский показатель. Даже защитник Тори Крюг, проведя три встречи в розыгрыше Кубка Стэнли, набрал больше — аж три балла.

В общем, Барбашёву есть куда расти. И он будет обязан взять на себя больше лидерских обязанностей после ухода Дэвида Перрона (он лучший бомбардир «Блюз» в плей-офф) и со стареющем Владимиром Тарасенко, если хочет стать настоящей звездой НХЛ. У него все козыри на руках. Когда, если не сейчас?

Иван Барбашёв Фото: nhl.com

Егор Чинахов, 21 год, «Коламбус Блю Джекетс»

Для одной из главных российских звёздочек прошлый сезон стал важнейшим в плане закрепления в НХЛ. Возможно, Чинахов провёл не лучший чемпионат в плане результативности — набрал лишь 14 (7+7) очков при катастрофическом показателе полезности «-27». Тем не менее, на его счету 62 матча в сезоне — для не особо забивного форварда в дебютный сезон это достойнейший результат, говорящий о доверии тренерского штаба. Весь «Коламбус» изрядно штормило, клуб отстал на 19 очков от зоны плей-офф. Однако с приходом Джонни Годро «Блю Джекетс» явно постараются войти в когорту топ-команд, поэтому сейчас, вероятно, лучший момент для того, чтобы «выстрелить». Тем более когда Александр Тексье пропустит весь сезон, а Оливера Бьёркстранда уже обменяли. Потенциал у Чинахова всё ещё безграничный, а прошлый сезон дал опыт и наверняка закалил.

Александр Романов, 22 года, «Нью-Йорк Айлендерс»

Вот в ком сомневаться точно не приходится, так это в новичке «островитян». Романов уже на второй сезон в НХЛ был признан лучшим игроком провалившегося «Монреаля». Защитник пропустил лишь три встречи, сыграв 79 матчей в сезоне и набрав 13 (3+10) очков при показателе полезности «-9». Теперь он игрок «Айлендерс», которые готовятся к мощной перезагрузке. Если Романов сохранит свой уровень, то без труда сможет стать лидером обороны «островитян». С Ильёй Сорокиным за спиной это будет сделать намного проще, чем в «Монреале». Так что звезда на уровне провалившегося клуба вполне может стать звездой НХЛ в крепком середнячке, претендующем на нечто большее. Как и сам Романов.

Виталий Кравцов, 22 года, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Ещё одна молодая российская звезда. «Рейнджерс» изрядно намучились с Кравцовым, который то приезжал в Северную Америку, то, бросив всё, убегал обратно в Россию. Ещё в сезоне-2019/2020 девятый номер драфта-2018 впервые приехал в США, где играл за фарм-клуб «рейнджеров» в АХЛ — «Хартфорд Вулф Пэк». Тогда Кравцов сыграл 39 матчей, набрал 15 (6+9) очков и вернулся в «Трактор» — в аренду. Тогда он даже успел спуститься в ВХЛ. Следующий сезон нападающий начал уже в составе челябинского клуба, провёл в сумме 54 матча, наколотил 18 шайб, прибавив к ним 10 передач, и поехал в НХЛ. 20 встреч, 4 (2+2) очка и ссора с руководством — всё, чем он запомнился в Северной Америке. Сезон-2021/2022 проблемный форвард начинал уже в КХЛ. В прошлом чемпионате он сыграл всего 19 матчей в регулярке и ещё 15 в плей-офф, суммарно записав на свой счёт 23 (13+10) балла.

Тем не менее этого хватило, чтобы вернуться в США. В «Рейнджерс» минувшим летом ему «выписали» однолетний контракт на $ 875 тыс. Кравцов — классический кот в мешке, однако в «Нью-Йорке» ему, кажется, готовы доверить важную роль. В противном случае давно бы обменяли, слухи об этом то и дело всплывали в зарубежных СМИ. Россиянин слишком долго лавировал между КХЛ и НХЛ — сейчас лучшее время, чтобы заявить о себе. К тому же лидеры клуба не молодеют, им нужны достойные сменщики. А Кравцов так или иначе один из главных активов «Рейнджерс». Этот сезон может решить многое в дальнейшей карьере форварда, и россиянин это прекрасно понимает. Так что мотивированный Кравцов должен «выстрелить».

Пётр Кочетков, 23 года, «Каролина Харрикейнз»

Голкипер долгое время считался одной из главных звёзд среди российских вратарей, играл в основе молодёжки сборной России и в СКА. Тем не менее в какой-то момент серьёзно сдал. В итоге после ссылок в «Витязь» и «Рязань» прошлый сезон он начинал в «Торпедо». Кочетков сыграл 23 матча в КХЛ, оформив два шат-аута при показателе надёжности 2,23 и 92,6% отражённых бросков. После этого голкипер отправился в НХЛ, где успел дебютировать за «Каролину» и сыграть три встречи в регулярке. Ему даже доверили четыре матча в плей-офф, когда Фредерик Андерсен выбыл, а Антти Раанта начал проваливаться. Последние две встречи в плей-офф доигрывал именно Кочетков. Сильно помочь команде он не смог, но его вины в этом не было.

Пётр Кочетков Фото: nhl.com

Пик сезона пришёлся на плей-офф АХЛ, где голкипер сыграл за фарм «Каролины» — «Чикаго Вулвз» — и помог клубу выиграть Кубок Колдера. Россиянин принял участие в шести матчах, в которых одержал пять побед, оформил два «сухаря» и зафиксировал космический коэффициент надёжности 1,65 при 95% отражённых бросков. Кочетков явно созрел для игры в НХЛ. Конечно, ему будет тяжело закрепиться в условиях жёсткой конкуренции, однако блиставший в прошлом сезоне Андерсен неизвестно каким вернётся после травмы, а Раанта сам по себе крайне нестабильный. К тому же Кочетков моложе своих визави на 10 лет, так что его наверняка будут вызывать в основу как главного вратаря-проспекта. Будем надеяться, что сложные времена россиянина прошли и теперь он вцепится в свой шанс.

Дмитрий Саморуков, 23 года, «Эдмонтон Ойлерз»

Российский защитник в минувшем сезоне успел дебютировать в НХЛ, проведя один матч и заработав показатель полезности «-2». В то же время Саморуков стал основным в фарм-клубе «Эдмонтона» в АХЛ — «Бейкерсфилд Кондорс». Он сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, успел забросить три шайбы и отдал 15 передач при общем показателе полезности «+16». Отличный результат! Кроме того, защитник попал в топ лучших проспектов «Эдмонтона» по версии The Hockey Writers, так что в Америке его котируют достаточно высоко.

А ещё можно вспомнить крайне слабую игру защитной линии «нефтяников» в прошлом сезоне. Один из лидеров клуба Дарнелл Нурс, получающий $9,25 млн в год, показал себя неубедительно, Тайсон Бэрри — ещё хуже, а 39-летний Данкан Кит и вовсе завершил карьеру. В общем, «Эдмонтон» наверняка будет подтягивать молодых защитников. А с такой же уверенной игрой, как в прошлом сезоне, Саморуков точно получит свой шанс в основе «Ойлерз» и сможет раскрыться. К тому же россиянину уже 23 года — самый возраст для скачка в развитии. В сильном «Эдмонтоне» под присмотром Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на это есть все шансы.

Владимир Тарасенко, 30 лет, «Сент-Луис Блюз»

В качестве исключения возьмёт настоящую звезду НХЛ. Для Тарасенко ближайший сезон станет самым важным в Северной Америке. Владимиру уже 30 лет, у него остаётся лишь год до истечения контракта, а в СМИ активно циркулируют слухи о том, что россиянина могут обменять. Однако руководство «блюзменов» тщательно открещивается от них.

Если учесть, что Тарасенко останется в «Сент-Луисе», ему всё ещё есть что доказывать. Помимо вопросов по соглашению — а он важен, поскольку форварду надо показать себя во всей красе, чтобы заслужить, видимо, последний крупный контракт с заокеанской карьере, — есть ещё и ряд других. Например, многое доказать себе, клубу, журналистам и фанатам. Ещё прошлым летом Тарасенко очень хотел стать капитаном «Сент-Луиса», но нашивку отдали Райану О'Райлли, чем россиянин остался очень недоволен. На нём многие ставили крест после нескольких тяжёлых операций на плече — а он в 30 лет выдал лучший сезон в карьере, набрав 82 (34+48) очка в 75 матчах регулярки и добавив к ним ещё 9 (6+3) баллов в 12 встречах плей-офф — пятый результат в команде. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром и снайпером, а также вторым ассистентом клуба в регулярном чемпионате. Иными словами, Тарасенко всё ещё способен не просто показывать хоккей высокого качества, но и даже развиваться, повышать свой уровень.

А ещё вспомним про уход из команды другого лидера — Дэвида Перрона, из-за чего Тарасенко должен взять на себя ещё больше ответственности и вести команду вперёд…

Собственно говоря, именно сочетание всех этих факторов и вселяет уверенность, что в будущем сезоне Владимир не просто «зажжёт», а проведёт лучший сезон в карьере, прилично побив личные достижения последнего. Главное — чтобы здоровье не подвело.