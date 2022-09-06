«Сибирь» смогла одолеть «Куньлунь» в серии буллитов

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
На 23-й минуте Никита Шашков вывел новосибирскую команду вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. После второго периода команды, уходя в подтрибунное помещение, устроили массовую потасовку, в которой особо отличились Евгений Чесалин и Гарет Хант. Каждый получил удаление до конца матча за драку. На 48-й минуте Джек Родевальд сравнял счёт, реализовав численное большинство. Победу в серии буллитов новосибирцам принёс Александр Шаров.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом. Встреча состоится 9 сентября.
- 6 сентября 2022
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