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«Сибирь» смогла одолеть «Куньлунь» в серии буллитов

«Сибирь» смогла одолеть «Куньлунь» в серии буллитов
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шашков – 22:57 (4x5)   1:1 Родевальд (Лесли) – 47:05 (5x4)   1:2 Шаров – 65:00 (ПБ)

На 23-й минуте Никита Шашков вывел новосибирскую команду вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. После второго периода команды, уходя в подтрибунное помещение, устроили массовую потасовку, в которой особо отличились Евгений Чесалин и Гарет Хант. Каждый получил удаление до конца матча за драку. На 48-й минуте Джек Родевальд сравнял счёт, реализовав численное большинство. Победу в серии буллитов новосибирцам принёс Александр Шаров.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом. Встреча состоится 9 сентября.

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