В матче «Куньлунь» — «Сибирь» произошла массовая драка, когда игроки уходили в раздевалки

В эти минуты на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает «Сибирь». После второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.
По завершении второго игрового отрезка команды, направляясь в подтрибунное помещение, устроили массовую драку. Особое участие в заварушке приняли нападающие новосибирской команды Денис Голубев и Евгений Чесалин, которого пришлось разнимать с форвардом китайского клуба Гаретом Хантом. По итогам стычки Чесалин и Хант были удалены до конца встречи «за драку в подтрибунном помещении».
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, что единственную на данный момент шайбу в матче забросил Никита Шашков, отличившийся в меньшинстве на 23-й минуте.
- 6 сентября 2022
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