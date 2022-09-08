Проигравший три матча подряд «Авангард» показал худший старт сезона с 1993 года

Омский «Авангард» начал 15-й сезон Фонбет чемпионата КХЛ с трёх поражений кряду в основное время. «Ястребы» уступили в Балашихе «Витязю» 2:3, в Минске местному «Динамо» 3:6 и проиграли СКА в Санкт-Петербурге 1:4.
Такой старт чемпионата является худшим для «Авангарда» за 29 лет. Последний раз с трёх поражений омичи начинали сезон-1993/1994, который проводился под эгидой Межнациональной хоккейной лиги. В сентябре 1993-го «Авангард» последовательно проиграл в Москве «Крыльям Советов» (3:4), в Санкт-Петербурге СКА (0:6) и в Риге «Пардаугаве» (3:5). Прервать неудачную серию омскому клубу тогда удалось в четвёртой игре сезона, в которой на домашнем льду был обыгран киевский «Сокол».
Следующая игра «ястребов» в нынешнем сезоне состоится в ближайшее воскресенье 11 сентября. «Авангард» в гостях сыграет с «Автомобилистом».
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