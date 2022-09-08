Победа «Локомотива» в День памяти и исторический позор «Авангарда». Итоги дня КХЛ

7 сентября КХЛ вспоминала жертв авиакатастрофы в Туношне, но параллельно провела пять матчей регулярки. Кратко расскажем об итогах игрового дня:

Второй год подряд «Локомотив» играл в Ярославле в День памяти команды 2011 года. В прошлом сезоне поражение от минского «Динамо» стало одним из тех факторов, что ускорил отставку Андрея Скабелки. Команда Игоря Никитина, у которой в прошлом сезоне возникали большие проблемы с голами, быстро открыла счёт, уже в первом периоде повела 2:0.

Однако неуступчивый «Нефтехимик», который уже переводил игру со схожим сюжетом с ЦСКА в овертайм, не сдался и смог сделать счёт 3:3. После довольно лёгкой шайбы Лещенко Игорь Никитин даже заменил Ивана Бочарова. Однако 21-летний Даниил Тесанов, чьё четвёртое звено смотрится на старте сезона уверенно, свой шайбой выиграл этот матч.

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Кажется, последние несколько лет матчи «Витязя» идут по одному и тому же сценарию: команда позволяет беспрепятственно бросать по вратарю, но он постоянно делает по 30-40 сейвов. Когда-то героями Подольска и Чехова были парни типа Сятери и Ортио, но сейчас финнов в Россию не завезёшь, и герой старта сезона — Дмитрий Шикин. У чемпиона Баффало-2011 сейчас 108 отражённых бросков (из 112) за три игры.

Но не только вратарская игра позволила «Витязю» выиграть третий матч подряд. Сначала свою первую шайбу в КХЛ забросил обладатель Кубка Стэнли Скотт Уилсон. Потом три подряд шайбы пришли в большинстве, где был особенно заметен дирижировавший с синей линии Жереми Руа. У «Барыса» же и вратари слабее, и легионеров маловато — поэтому печальный исход сегодня и не очень весёлый старт чемпионата.

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«Авангард» после двух поражений приехал в Петербург заряженным — здесь дополнительную подоплёку могло дать то, что отношения между руководителями клубов очень конкурентные. Старт игры «ястребы» провели здорово, создавали угрозы в большинстве, но отлично сыграл молодой Дмитрий Николаев, в которого перед началом сезона верили далеко не все.



Однако в один момент из гостей словно выпустили воздух. Два гола в большинстве не были приговором, но потом через восемь секунд после второй шайбы «чак-чак лайн» СКА исполнила магию с великолепной передачей Дамира Жафярова на Марата Хайруллина. Тут уже и на вратарей не наедешь, как в первых матчах Омска. Ещё этот матч запомнился уникальным судейским решением — Владимир Ткачёв за один фол получил и пятиминутный штраф, и буллит, заставив многих недоумевать.

Николаев в концовке всё-таки допустил помарочку, не лучшим образом сыграв после мощного щелчка Алексея Береглазова. Однако с дефицитом в две шайбы времени оставалось маловато, и гости лишь пропустили в пустые ворота — Марат Хайруллин сделал хет-трик. «Авангард» впервые в истории КХЛ начал сезон с трёх поражений, всё ещё имеет ноль очков — а ведь впереди ещё не один выездной матч.

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Плюс ситуации в «Динамо» — клуб может давать место молодёжи. Сегодня в Сочи в команде дебютировал 19-летний Никита Буруянов (четыре очка в 19 играх ВХЛ в прошлом сезоне), который прошил Мельничука первым же своим броском на новом уровне. Счёт к тому моменту был уже 2:0, а в первой шайбе ассистом отметился более известный динамовский юниор Богдан Тринеев.



«Сочи» на старте сезона имеет большие проблемы с созиданием, но сейчас им удалось удвоить тотал первых двух игр — сначала помогла удачная контратака после нейтрализованного меньшинства, потом гол Пивцакина. Однако хозяева больше допускали в своей зоне и сами позволили «Динамо» провести несколько отличных атак с ходу — поэтому двух шайб для победы оказалось мало. «Леопарды» — единственная команда Запада без набранных очков.

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«СЮ», как и «Авангард», начал чемпионат с двух поражений — и их пыл теоретически могла остудить уже шайба Райана Спунера на первых секундах матча, которая стала результатом удаления Александра Хмелевски. Правда, в концовке периода украинский американец отыгрался за свой штраф.



Потом эта парочка удвоила свой голевой результат — отметим, что в обоих случаях у «СЮ» не особенно удачно сыграл Илья Ежов, пропускавший с острого угла в ближний угол. Эти голы, как и шайба Сергея Шмёлева, тоже пришли в неравных составах. «Пять на пять» в Минске не забивали — финальный гол игры «Салават» забросил в меньшинстве в пустые ворота.

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Матчи 8 сентября