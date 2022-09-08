Тренер «Амура» — о победе над «Металлургом»: парни должны понимать, за какой клуб играют

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:4 ОТ) в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.



«Благодарен ребятам, что правильно отреагировали на предыдущее поражение. Хорошая игра, зрителям, думаю, понравилось. Второй период неплохой. Три-четыре момента ребята заслужили, создав их. Парни должны понимать, за какой клуб они играют. И мы в них верим. Самое главное, что мы верили. Мы верили, верили сами ребята. Забили хорошие голы и победили.



Почему поставили снова Калниньша? Доверие к нему, конечно, есть. Мы рассчитывали – есть игровой блок, который знают и Аликин, и он, – кто будет играть. Плюс момент психологии, да. После двух пропущенных голов мы заменили его не потому, что он плохо сыграл, не выручил. Хотели взбодрить команду. Это игрок с большим опытом, и у него всё впереди, мы уверены.



Сегодня не играл Педан? У него травма, не стали рисковать. Но радует, что есть ротация. Что-то поменяли после предыдущего матча, провели ротацию состава, и это сыграло свою роль. Ребята должны понимать, что тренерский штаб тоже реагирует, ищет варианты. И ребята это понимают. Сегодня мы отдали все силы. Понятно, что это была четвёртая игра на выезде, больше месяца не были дома. И сегодня попросил ребят выйти с настроем и показать хороший хоккей. Получилось!» — сказал Епанчинцев на пресс-конференции.