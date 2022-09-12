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23-летний форвард Судзуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля»

23-летний форвард Судзуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля»
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки стал новым капитаном клуба, сообщает официальный сайт «Хабс».

23-летний форвард стал 31-м капитаном в истории канадской команды. Ранее эту должность занимал Ши Уэбер, который был обменян в «Вегас Голден Найтс».

Отмечается, что Судзуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий провёл 82 матча, забросив 21 шайбу и отдав 40 голевых передач при показателе полезности «-29». В общей сложности на счету Судзуки 209 встреч в рамках НХЛ, он набрал 143 (49+94) очка при полезности «-49».

Форвард был выбран «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ 2017 года под общим 13-м номером, а затем обменян в «Канадиенс» вместе с Томашем Татаром и драфт-пиком в обмен на Макса Пасиоретти в сентябре 2018 года.

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