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«Куньлунь» сообщил о возвращении в клуб защитника сборной Китая

«Куньлунь» сообщил о возвращении в клуб защитника сборной Китая
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила о возвращении защитника Чжэн Энлая (Тай Шульц).

Отмечается, что 25-летний хоккеист заключил двухстороннее соглашение с клубом сроком на один год. Энлай выступал за «Куньлунь» в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги, проведя 21 встречу в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-15».

В составе сборной Китая по хоккею Энлай выступил на Олимпиаде — 2022 в Пекине.

В настоящий момент «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав три очка после пяти встреч. В следующей игре подопечные Грега Айрленда встретятся в Хабаровске с «Амуром» (13 сентября, 12:00 мск).

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