Плющев: в том, что «Авангард» пригласил Боба Хартли, есть какой-то подтекст

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о возвращении Боба Хартли в «Авангард» в качестве консультанта хоккейной академии клуба.



«Мне сложно что-то сказать по поводу возвращения Хартли в академию «Авангарда». Трудно сказать, что он там будет делать. Возможно, это тот же самый вариант, что и Билялетдинов в «Ак Барсе». Хотя не знаю. Действительно, Хартли уходил, объяснял свою позицию, с чем она связана. Что будет в дальнейшем, мне сложно предполагать. Не хочу быть гадалкой в этой ситуации. Обсуждать и рассуждать должны люди, которые реально владеют ситуацией. В том, что Хартли пригласили, наверное, есть какой-то смысл или подтекст.



Захочет ли он вернуться в главную команду? Не знаю, это надо спросить у Хартли. Захочет – вернётся. Я за него отвечать не собираюсь», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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