Плющев: в том, что «Авангард» пригласил Боба Хартли, есть какой-то подтекст

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о возвращении Боба Хартли в «Авангард» в качестве консультанта хоккейной академии клуба.
«Мне сложно что-то сказать по поводу возвращения Хартли в академию «Авангарда». Трудно сказать, что он там будет делать. Возможно, это тот же самый вариант, что и Билялетдинов в «Ак Барсе». Хотя не знаю. Действительно, Хартли уходил, объяснял свою позицию, с чем она связана. Что будет в дальнейшем, мне сложно предполагать. Не хочу быть гадалкой в этой ситуации. Обсуждать и рассуждать должны люди, которые реально владеют ситуацией. В том, что Хартли пригласили, наверное, есть какой-то смысл или подтекст.
Захочет ли он вернуться в главную команду? Не знаю, это надо спросить у Хартли. Захочет – вернётся. Я за него отвечать не собираюсь», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 13 сентября 2022
-
14:58
-
14:32
-
14:06
-
13:42
-
13:12
-
12:55
-
12:40
-
12:18
-
12:11
-
11:50
-
11:20
-
10:50
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:21
-
01:23
- 12 сентября 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:35
-
23:05
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:11