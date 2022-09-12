Стала известна причина возвращения Боба Хартли в Омск

Как сообщает официальный телеграм-канал «Авангарда», бывший главный тренер команды Боб Хартли стал консультантом хоккейной академии «Авангард». Также клуб записал приветственное видео канадского специалиста.
«Многие из вас уже видели его, а теперь официально: Боб Хартли в Омске будет консультировать хоккейную академию «Авангард» — помогать в развитии детско-юношеского спорта в омском регионе. Добро пожаловать снова, Боб, рады видеть!» — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 11 сентября, рано утром Хартли прилетел в Омск. Ранее председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщал, что Хартли приедет в Омск на открытие новой «G-Drive Арены», которое состоится 1 октября 2022 года.
Напомним, 61-летний специалист покинул «Авангард» в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года. Под его руководством омичи стали обладателями Кубка Гагарина — 2021, в финальной серии оказавшись сильнее ЦСКА (4-2). В прошедшем розыгрыше плей-офф «Авангард» уступил в серии второго раунда магнитогорскому «Металлургу» (3-4).
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