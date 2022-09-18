«Северсталь» сыграет со СКА без четырёх ключевых хоккеистов

Санкт-петербургский СКА и череповецкая «Северсталь» опубликовали составы команд на матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.
В составе гостей игру пропускают несколько важных игроков: шведский защитник Робин Пресс, а также форварды Даниил Вовченко, Александр Петунин и Кирилл Пилипенко.
СКА:
Николаев (Сидоров);
Фальковский — Никишин, Фёдоров — Воробьёв — Яшкин;
Педан — Ожиганов, Жафяров — Хуснутдинов — Хайруллин;
Камалов — Грант, Волков — Бардаков — Зыков;
Коромыслов, Комаров, Грошев — Цицюра — Ожгихин.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Шугаев);
Тимашов — Луговяк, Гераськин — Гуслистов — Морозов;
Макеев — Хабаров, Лишка — Иванцов — Думбадзе;
Чуркин — Демидов, Емец — Колмыков — Моисеев;
Хлыстов — Тихонов, Казаков — Абросимов — Подшивалов.
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