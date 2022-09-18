«Во время игры у меня диктатура». Тренер «Северстали» Разин о модели своей работы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о модели работы во время матчей.
«Какой модели больше придерживаюсь? Сегодня я провёл пятиминутку, где чётко сказал: «Вы в любой момент можете прийти и поговорить со мной, любые претензии высказать, вплоть до спарринга в боксёрских перчатках, не вопрос». Но всё, что касается того, когда я тренер на льду или на игре — я так сказал, и так будет. Игра очень быстрая, иногда решение нужно принять очень и очень быстро. Ошибаются все — тренеры, игроки, судьи. Иногда за ошибку мы можем поругать не того человека, который её совершил. Во время игры, если это можно назвать диктатурой — у меня диктатура. Но всё остальное обсуждается, в диалоге находится истина», — сказал Разин в интервью телеканалу «Русский Север».
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